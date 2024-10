Los contribuyentes a los que les fue revocada su e.firma deberán esperar a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las reactive o de lo contrario deberán iniciar un trámite engorroso y tardado explicaron especialistas.

En caso de que el SAT no la haya reactivado al contribuyente deberá tramitar una aclaración e ir a las oficinas de la dependencia.

“Lo primero que se tiene que hacer es una búsqueda en plataforma para ver si esta vigente su e.firma para ver si esta revocada y de ser así ver si me hice acreedor a una sanción las más comunes son no presentar declaración anual a tiempo, que me cambie de domicilio y no notifique al SAT entre otros supuestos”, explicó Daniel Barba López, catedrático del Tec de Monterrey.

El siguiente paso será preguntar a la autoridad porqué está revocada la firma lo cual se puede hacer directamente en la plataforma del SAT.

“El problema de esto es que no te responden de inmediato, no hay plazos para las respuestas. Entonces si estas en ese supuesto no te quedará otra más de que hacer una cita para revisar tu situación y en ese caso también se llevará tiempo”, agregó.

Aclaró que la e-firma no se puede reactivar por Internet y cuando esta revocada tampoco se puede generar una nueva porque ya se tiene una por lo que obligatoriamente el contribuyente deberá ir a las oficinas de la dependencia.

“Yo veo dos escenarios el más conservador es que la autoridad reactive el 100 por ciento de los sellos digitales, el segundo y más pesimista es que la autoridad haga ir a los contribuyentes a las oficinas a sacar uno nuevo y si es este caso será muy problemática porque las citas te las darán en varios meses”, concluyó.

MF