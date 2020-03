Restauranteros viven momento de desesperación: Canirac

El sector restaurantero atraviesa por un momento de desesperación por las afectaciones que genera la contingencia por el coronavirus, afirmó Aldo de Anda García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco. Informó que de forma voluntaria alrededor de 200 establecimientos optaron por cerrar por la baja de clientela y ventas.

Sobre los apoyos anunciados por el Gobierno del Estado, el titular de la Canirac consideró que son positivos, aunque aún no conocen los detalles de cómo operarán. Argumentó que la efectividad de esos apoyos dependerá del tiempo que dure la contingencia.

“Definitivamente no son suficientes (los 450 millones de pesos), no porque no sea un gran esfuerzo lo que está haciendo el gobierno estatal, sino porque son un montón de industrias afectadas. No habrá apoyos que ajusten, sin embargo, aplaudimos estos apoyos que en una primera etapa pueden servir de mucho, principalmente para el tema de la nómina y cuidar a la gente que vive al día”, expuso.

Será el próximo miércoles cuando se emitan las reglas de operación del programa de apoyos anunciado por la administración estatal.En la primera etapa se entregarían 450 millones de pesos (MDP) para micro y pequeñas empresas; 400 MDP para personas con actividades económicas informales y 150 MDP para el Fideicomiso Maicero de apoyo a productores.

Nuestros #restauranteros están tomando acciones ante la etapa de prevención del #COVID19. ¡Seguimos atendiéndote y protegiendo la economía de nuestros colaboradores! Lo más importante es la salud. ¡Cuidémonos! ������ pic.twitter.com/nyvIJsrlOA — CANIRAC (@canirac) March 20, 2020

De Anda García comentó que el pago de nómina, cubrir los alquileres y facturas pendientes con proveedores; son las principales preocupaciones del sector. El representante de los restauranteros dijo confiar en que la experiencia vivida en 2009, durante la pandemia de la influenza H1N1, sirva para que el sector pueda recuperarse y tener menos pérdidas.

La Canirac reportó que el pasado fin de semana fue complicado, aunque algunos locales operaron sólo con pedidos para llevar. Apuntaron que están a la espera de información por parte de Gobierno del Estado para saber la ruta a seguir una vez que se cumplan los cinco días de aislamiento voluntario en casa.

