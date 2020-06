Resaltan el papel de la Cámara de Comercio de Guadalajara

La Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) desde hace 132 años juega un papel de liderazgo empresarial, social y político en el desarrollo del comercio de la ciudad consideran empresarios, autoridades de Gobierno, académicos, dirigentes sociales y empresariales.

Coinciden que la Cámara se ha convertido en el principal facilitador para que el comercio y turismo se desarrollen en la ciudad. Consideran que han jugado un rol importante como mediador entre la sociedad y el Gobierno, lo que ha permitido tener mejores resultados.

Aquí las voces de esos actores de la sociedad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en torno al papel de la Canaco por más de 13 décadas.

Gustavo Staufert

Director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara

“Aplaudo la importancia de la Cámara al ser la institución más añeja vigente que se tiene en Jalisco. Le ha dado un impulso extraordinario al turismo y ha permitido que confluyan los esfuerzos para la reactivación económica que se está negociando por motivo de la contingencia por el COVID-19”.

Esteban Estrada Ramírez

Diputado presidente de la Comisión de Competitividad, desarrollo económico, innovación y trabajo

“Además de formar parte de la identidad del Estado, el papel más importante de la Canaco tiene que ver con su carácter de representación; en segundo lugar, quiero destacar que, a partir de dicha representación, la Cámara de Comercio se convierte en un actor con capacidad para generar agendas de desarrollo y de transformación de la economía local.

Otra aportación que hace es la de articular las voces de una parte importante de la sociedad, la de los micro, pequeños y grandes emprendedores que generan empleos, pagan impuestos y llevan comida a sus familias, esa articulación la convierte en una institución necesaria, que lo mismo puede reaccionar a amenazas que servir arropar las buenas prácticas y decisiones, por ejemplo, de los gobiernos”.

Enrique Ibarra Pedroza

Secretario general de Gobierno

“Su papel es fundamental tanto en su desarrollo histórico como en su rol actual. La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara es una de las instituciones más antiguas de nuestra ciudad, tiene su origen en el Real Consulado que se estableció durante la colonia y desde su fundación en 1888 materializado por Don Juan Somellera, se ha buscado unir al gremio empresarial jalisciense para significarse como una institución promotora del progreso en Guadalajara y todo el Estado. Al día de hoy, la Canaco es una de las instituciones más sólidas que tiene nuestro Estado, destacando por su gran fuerza social, su calidad moral y su solidaridad en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo a causa de la pandemia por COVID-19.

El liderazgo económico de nuestra región se debe en gran parte a su trabajo al agrupar, unir y organizar al sector empresarial”.

Augusto Chacón

Director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos

“En estos 132 años la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara ha jugado un rol importante en el desarrollo del comercio y de la sociedad. Es una institución que con sus altibajos es una referencia en Jalisco y en los últimos años también se ha convertido en una referencia del diálogo de ciudadanos y gobernantes. La principal aportación de la Cámara es la formación de comerciantes, facilitador para que el comercio y el turismo en el Estado sea mejor, pero ahora también tiene otros roles importantes como el darle seguimiento al Sistema Estatal Anticorrupción. Ahora lidera la actualización del marco legal de este sistema”.

Ricardo Villanueva Lomelí

Rector de la Universidad de Guadalajara

“La historia nos enseña que Jalisco es un Estado con vocación comercial. De manera que la aportación de la Canaco, como un ente que busca organizar a ese gremio y ser punto de encuentro con Gobierno y sociedad. Es un puente entre el sector privado y el sector público, entes que comparten objetivos: el bienestar de los jaliscienses. Siempre será importante que existan organismos como la Canaco, que ayuden a calibrar objetivos y sumar esfuerzos que se traduzcan en un Jalisco más competitivo. Es a través de la suma de esfuerzos se pueden lograr los grandes objetivos. Cuando se dan esfuerzos individuales, por más loables que sean, el alcance que pueden tener es limitado. Si esa vocación al comercio se organiza, se potencian los resultados en beneficio de todas y todos”.

María Elena Limón

Alcaldesa de Tlaquepaque

“La Canaco es una aliada estratégica para el crecimiento y fortalecimiento de la economía estatal, de apoyo constante para todas las empresas nuevas y consolidadas, para el comercio organizado y la tan valiosa actividad turística de nuestro Estado construyendo vínculos entre todos los sectores.

Una de sus labores más valiosas es la representación los sectores productivos y comerciales a nivel nacional e internacional, buscando siempre oportunidades que favorezcan a sus afiliados.

Una sociedad organizada es mucho más fuerte y con más oportunidades competitivas para enfrentar todos los retos que el mercado global exige. Trabajar en equipo con la Canaco con objetivos claros es y será siempre la mejor herramienta para el desarrollo integral de las actividades económicas y la sociedad en general”.

Ricardo Suro Esteves

Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

“La Cámara de Comercio de Guadalajara, cuenta con una gran historia. A lo largo de sus 132 años de existencia, ha representado un papel fundamental, para el desarrollo económico de Jalisco; sin embargo, su labor no se enfoca únicamente en el tema comercial, sino que ha colaborado, en gran medida, a potenciar y a proyectar a nivel nacional, la cultura de nuestra entidad; y celebro que cada vez más, se ha involucrado en los temas de interés público de Jalisco. Su labor, sin duda, ha sido fundamental para colocar a nuestro Estado, como la segunda ciudad más importante de México. Su existencia, es muestra de la unión y la cooperación del Occidente de México. Se mantiene dispuesta, interesada, participativa, activa y decidida, a los temas más importantes de la vida pública del Estado, lo cual, sin duda, es fruto del trabajo de su presidente, Xavier Orendáin De Obeso”.

Pablo Lemus Navarro

Alcalde de Zapopan

“Ha sido un factor fundamental, no sólo para la actividad primordial de la Zona Metropolitana de Guadalajara que es el comercio y turismo, sino que se ha convertido en un organismo de participación social de los temas fundamentales para la ciudad. Ha contribuido no sólo al fomento del comercio, sino a la participación ciudadana, democrática y social. Es un referente de la historia de nuestro Estado. Unió a comerciantes, pero también nos unió como sociedad. Su papel no se limita al tema empresarial o de intereses económicos de alguien, al contrario, ha sido una institución que se ha caracterizado por el bien común. Se necesita una Cámara sólida para que los distintos gremios tengan una representación importante, no solo para defender sus intereses, sino para generar propuesta social de mejora en distintas cosas”.

Marisa Lazo

Empresaria y propietaria de Pastelerías Marisa

“La organización ha sabido unir y aglomerar a un gran número de comerciantes, empresarios y emprendedores. Las secciones especializadas que tiene la Cámara ayudan mucho para que trabaje por conseguir mejores resultados en cada una de las secciones. También hay que resaltar que la Cámara da muchas capacitaciones a la gente de recursos humanos, de compras, de sistemas, todo el tiempo está capacitando, buscando que la gente dentro de la empresa se desarrolle y crezca”.

Ismael Del Toro

Alcalde de Guadalajara

“La Cámara Nacional de Comercio es un organismo fundamental para la vida y los negocios en la ciudad, que se caracteriza por ser un gremio solidario y comprometido con el que hemos trabajado de la mano para hacer crecer a nuestros sectores productivos en beneficio de Guadalajara.

En momentos complejos como los que atravesamos en la actualidad, la Canaco ha puesto en evidencia su generosidad y compromiso con la ciudad y con Jalisco, en ella hemos encontrado siempre una puerta abierta y entera disposición para desarrollar las políticas públicas de reactivación económica que serán vitales para recuperarnos de la parálisis económica a la que nos obligó la pandemia. La Cámara siempre preocupado por la atender y resolver de forma conjunta con las instituciones de Gobierno de los retos del sector comercial, servicios y turismo de Guadalajara”.

Juan Antonio González Mora

Alcalde de Tonalá

“La Canaco es muy relevante para nosotros como actores de Gobierno y para el Gobierno en general. El hecho de organizar al gremio empresarial y que signifique, la misma Cámara, una institución promotora del progreso de la ciudad para nosotros es muy importante. Es el articulador de muchos de los acuerdos, de detonantes económicos. Es la representación e integración empresarial. Tener un soporte y servicios empresariales básicos para todos los agremiados, que haya una dinámica de diálogo entre la Cámara y los gobernantes, abre las puertas a generar inversión en los municipios y el Estado en general. Además, ese diálogo nos lleva a tener equilibrios económicos”.

Rubén Masayi González Uyeda

Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

“La participación de la Cámara fue fundamental durante esta crisis sanitaria y económica del COVID-19. Hoy con la pandemia vimos que la participación de la Cámara fue muy buena. Se notó bastante y refleja la importancia que los negocios pertenezcan al sector comercio organizado. Tener un comercio más organizado permitió que se pusieran de acuerdo más rápido y que la vinculación con las autoridades fuera más afectiva y contundente. Es momento de que entienda la sociedad que pertenecer a una Cámara o una organización o asociación civil no es un tema de elitismo, lo más importante es un sector organizado que lleva una sola voz a las mesas de discusión con el Gobierno”.

Salvador Zamora

Alcalde de Tlajomulco

“No se puede concebir al Estado sin la colaboración de las Canaco en sus diferentes rubros o giros. En muchas ocasiones es necesaria la colaboración del sector empresarial para la toma de decisiones en materia económica y social. El sector empresarial agrupado es fundamental para dinámica económica en cualquiera de los niveles (federal, estatal y municipal). Sin ellos no habría desarrollo ni protección de sus actividades e intereses. De no ser por los gremios, la duración de muchas empresas sería muy corta, lo que implicaría desempleo y pérdidas”.

