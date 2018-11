Reportan falla en sistema de pagos de Megacable

El sistema informático de Megacable presenta fallas desde hace varios días, reportaron en redes sociales usuarios de la empresa.

"Profeco se quiere realizar pago, pero en Megacable ningún sistema funciona para pagar y no puedo acudir a ninguna sucursal, pues solo hay en Guadalajara y no en Cancún. Su servicio en línea ni telefónico funciona, no contesta nadie para dar solución", mencionó un usuario en Twitter.

Otros señalaron que desde el jueves pasado no hay sistema para pagar por el servicio de la empresa de cable.

"Megacable no puedo entrar a servicios en línea ni entra la llamada, ¿cómo les pago?", cuestionó el usuario Ángel Moreno en Twitter.

"Y no sólo la página, los pagos en Oxxo, BBVA Bancomer, Wal-Mart, Farmacias del Ahorro tampoco se puede pagar y en el call center no contestan desde el sábado", fue otra de las quejas en redes sociales.

Hola Buen día Por el momento no se plataforma para pagos en línea no se encuentra disponible es necesario acudir a sucursal con tu estado de cuenta de esta manera se estará registrando nuestro pago en el sistema gracias — Megacable (@Megacable) 6 de noviembre de 2018

La empresa dijo a través de su cuenta de Twitter que al no contar con sistema disponible para pagos, es recomendable acudir a una sucursal con un estado de cuenta para realizarlo, pues la remuneración quedará registrada en su sistema desactivado.

Según diversos medios, este problema se debe a un ''hackeo'' a los sistemas de la empresa.

OF