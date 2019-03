Regresa el apetito por bonos de Pemex

Los bonos emitidos por Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, suben por las expectativas de un apoyo económico del gobierno, que han llevado a Morgan Stanley a recomendar una compra.

Los bonos de Pemex con vencimiento en 2028, los preferidos por Morgan Stanley, se han apreciado casi todos los días de este mes ante el goteo de noticias positivas, entre ellas las promesas del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, de un apoyo adicional a la empresa en dificultades. Ahora cotizan a su nivel más alto en casi cinco meses.

En el mes, el precio de estos bonos acumula una ganancia de 2 por ciento, para cotizar en un nivel de 91.24 dólares.

Morgan Stanley dice que las nuevas medidas para apoyar a Pemex están “probablemente en curso” y podrían provenir del fondo de estabilización de petróleo de 15 mil 500 millones de dólares de México. Esto mitigaría el impacto fiscal para el gobierno y, al cubrir las necesidades de financiación de la compañía durante más de 12 meses, evitaría que tenga que recurrir a los mercados de deuda internacional en ese periodo.

La medida de respaldo a Pemex, si se confirma, sería neutral desde el punto de vista del balance del sector público, ya que utilizaría activos del gobierno federal para pagar la deuda en vencimiento de Pemex, escribieron los analistas Luis Arcentales, Simon Waever y Nikolaj Lippmann en un informe a los clientes.

Gonzalo Monroy, director de GMEC, sostuvo que mientras el gobierno mantenga su apoyo hacia la empresa del Estado, la garantía implícita existirá.

“El nivel de descuento de los bonos, especialmente los de vencimiento de 2028, son de los más atractivos. Su relación riesgo-recompensa lo hacen una compra muy buena”, explicó en entrevista.

Damian Fraser, director general de Miranda Partners, consideró que la recomendación de Morgan Stanley hace sentido en dos vertientes.

“Los bonos de Pemex te dan más o menos dos puntos más que los bonos del gobierno y si estás comprando el mismo riesgo, te conviene comprar los de Pemex, adicionalmente, el gobierno va a apoyar a la petrolera y eso es ya una garantía”, explicó el directivo.

La recomendación obedece a las expectativas de que en los próximos días se anuncien las medidas adicionales para “rescatar” a la petrolera nacional, las cuales podrían mover favorablemente los bonos de la empresa, señaló Adrian Duhalt, investigador posdoctoral en temas de energía en el Instituto Baker de la Universidad de Rice en Houston.

“En la agenda de AMLO está pendiente la relación de Pemex con el sindicato, así como las posibles modificaciones a la Ley de Pemex; el 18 de marzo es la ocasión perfecta para anunciar medidas en favor de la empresa y las de índole político podrían estar en el radar del presidente y Morgan Stanley lo sabe”, dijo Duhalt.

Por otra parte, Mario Campa, cofundador de la consultora Latam PM, señaló que urge frenar el declive en producción derivado de los años de desinversión en Exploración y Producción.

“El escenario catastrófico ya estaba medio ‘priced in’ (reflejado en el precio de los bonos) por el Presupuesto 2019, pero estos apoyos extemporáneos no, por ello, hay margen de ‘sorpresa positiva’ para Morgan Stanley”, dijo el especialista.

En su opinión, el gobierno federal tiene opciones para transferir recursos, ya sea parte de los subejercicios; parte del excedente de IEPS, o incluso; parte del superávit primario para cubrir las necesidades de Pemex.

“La caída de la producción de Pemex y la alta extracción de efectivo por parte del gobierno son sus principales preocupaciones crediticias. Cualquier política gubernamental que se implemente deberá abordar estos problemas para reducir el riesgo”, comentó Jaimin Patel, analista senior de crédito de Bloomberg Intelligence.

A pesar de las ganancias de este mes, los rendimientos de los bonos de Pemex siguen siendo altos, por lo que es potencialmente más costoso emitir deuda de nuevo.

El productor de petróleo brasileño Petróleo Brasileiro, por el contrario, recurrió el martes a los mercados de deuda después de que sus costes de endeudamiento cayeran en los últimos 12 meses.

Las nuevas medidas para apoyar a la empresa podrían provenir del fondo de estabilización petrolero. NOTIMEX/Archivo

Voces en contra

Pero no todos están convencidos de que sea el mejor momento para comprar deuda.

“A menos que el apoyo sea significativo y a largo plazo, no creo que reduzca el riesgo de un alto rendimiento”, dijo Shamaila Khan, directora de deuda de mercados emergentes de AllianceBernstein.

Los analistas de Morgan Stanley reconocieron que es posible que una inyección de efectivo no resuelva los problemas fundamentales de Pemex, entre ellos una disminución de la producción y las altas tasas de robo de combustible.

No obstante, eliminaría los riesgos de caja a corto plazo y pondría fin al escepticismo sobre el compromiso del gobierno de respaldar a la compañía, que contendría el riesgo de una baja en la calificación crediticia.

Pemex podría buscar inversionistas en la bolsa: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno no descarta acudir a los mercados bursátiles para buscar inversionistas, aunque aseguró que por el momento la petrolera tiene suficiente, pues “no falta dinero”.

“Sin embargo, no descartamos otras opciones, otras alternativas, lo que tú estás preguntando, la posibilidad que pueda haber bonos de participación de inversionistas”, dijo.

El mandatario no precisó si sería a través de la emisión de acciones o mediante bonos ciudadanos, este último esquema contemplado desde la reforma de 2008, que no fue instrumentado porque Pemex no daría beneficios para compartir con sus tenedores.

“El gobierno acierta en contemplar todas las posibilidades que contribuyan a fortalecer a Pemex. No obstante, es poco probable que eche mano de esta opción”, comentó Arturo Carranza, analista de Mercury.

Pemex, a diferencia de otras como la brasileña Petrobras, la colombiana Ecopetrol, o la china CNOOC, forma parte del pequeño grupo de petroleras que no cotizan en bolsa, lista donde también figura Saudi Aramco, entre otras.