Reforma laboral acabará con las extorsiones de sindicatos: STPS

Las extorsiones de líderes sindicales a las empresas ya no tendrán lugar una vez que se implemente la reforma laboral en el país, auguró la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.

La funcionaria prometió que, con la nueva legislación, ningún sindicato podrá amenazar a una empresa con realizar una huelga si no establece un acuerdo con la organización.

“Con los cambios hechos a la reforma laboral, que está en proceso de implementación, no podría darse. Actualmente sucede porque cualquier sindicato, no importa si tiene la legitimidad de los trabajadores, procede a un emplazamiento y te obliga a ponerte de acuerdo con una organización que no necesariamente defiende los intereses de los trabajadores”, argumentó.

Alcalde Luján explicó que con la reforma se prevé que ningún sindicato pueda solicitar la firma de un contrato sin antes ir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a demostrar que representa a un mínimo de 30% de los trabajadores. Si no tiene al menos esa representatividad, no se podrá dar por válido el contrato.

Hasta que solvente ese requisito, el organismo interesado podrá pedir emplazamiento a huelga. “Los sindicatos todavía no se pone la primera piedra y piden un pago para no parar la obra. Muchas veces los empleadores se ven en la necesidad de pagar para no tener un problema, incluso que evitar que les vayan a cerrar”, reiteró la funcionaria.