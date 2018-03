Quieren acabar con los créditos caros

Por un crédito personal, los mexicanos pueden llegar a pagar tasas de interés de más del 100 por ciento, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

“Las tasas cada vez son más altas, incluso abusivas. Por eso estamos aquí, porque queremos acabar con ese abuso”, dijo Luis Rubén Chávez, CEO de yotepresto.com, plataforma de préstamos online.

“Desde nuestra plataforma, nuestros usuarios pueden pedir créditos personales de 10 mil a 300 mil pesos con tasas del 5.9 al 25.9 por ciento”, expresó.

Actualmente, la tasa promedio de yotepresto.com es de 18.5 por ciento, mientras que la tasa promedio de los préstamos personales del sistema financiero tradicional es de 45.5 por ciento.

En poco más de dos años, la empresa ha entregado más de 100 millones de pesos en créditos personales y su plataforma cuenta con más de 200 mil usuarios registrados.

Ahorran millones en intereses

A través de su servicio Cambia Tu Deuda, yotepresto.com ha generado un ahorro de más de 25 millones de pesos en intereses de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.

“En promedio, reducimos 22 puntos las tasas que estaban pagando nuestros clientes por sus tarjetas o créditos personales bancarios”, dijo Pedro Coronado, jefe de crédito de la firma.

De acuerdo con el directivo, los usuarios de la plataforma que pagan la deuda de sus tarjetas o préstamos con este servicio pueden ahorrarse hasta la mitad de intereses.

Sin anticipos ni enganches

José Antonio, acreditado de yotepresto.com desde hace poco más de un año, destacó el hecho de que la empresa jamás le solicitó pagar un enganche o realizar un anticipo.

“Al principio tenía mis dudas, porque todo sonaba demasiado bien, pero cuando vi que no pedían anticipos ni enganches, decidí probar y no me arrepiento. Me ha ido muy bien con ellos”, expresó.

Requisitos

Los requisitos para pedir un préstamo son tener buen historial crediticio, comprobantes de ingresos (nóminas o estados de cuenta) y una cuenta bancaria a tu nombre.

“Nuestros clientes son personas con buen historial crediticio, que no están en aprietos financieros, pero buscan una alternativa en créditos personales con tasas más justas”, dijo Coronado.

Contacto

www.yotepresto.com

info@yotepresto.com

01 800 968 37 01