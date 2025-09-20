A poco más de un mes de que se lleve a cabo el Buen Fin 2025, es importante saber que algunos trabajadores reciben un adelanto de su aguinaldo de este año para que puedan aprovechar las ventas con descuentos y promociones con motivo de los días más baratos del año. Todos clientes podrán disfrutar de esto en tiendas físicas o en línea del jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025, aunque los que recibirán una parte del dinero navideño podrían destinar más al gasto.

Pero, ¿quiénes reciben el pago del aguinaldo antes del Buen Fin 2025? Se trata de los pensionados del IMSS y el ISSSTE.

Los beneficiarios del primer seguro deben recibir el depósito en el mes de noviembre. Este pago es para aquellos que están inscritos en la Ley de Seguridad Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 por cesantía en edad avanzada o vejez, es decir, los que están bajo la ley de 1973.

IMSS

Los del segundo, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), deberán recibirlo en dos partes, siendo el primer pago en la primera quincena de noviembre, es decir, durante el evento del Buen Fin.

ISSSTE

También los trabajadores afiliados al ISSSTE, que son burócratas y funcionarios , y que tienen derecho a un aguinaldo de 40 días, recibirán su primera parte en esa fecha. Se trata de servidores de las dependencias federales y órganos administrativos desconcentrados; personal operativo de confianza; personal de enlace y de mando; personal del Servicio Exterior Mexicano en funciones en territorio nacional y el extranjero; personal militar en activo; personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios; pensionados militares; veteranos de la Revolución con pensión a cargo del ISSSTE; y personal de otras categorías autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Qué es el otoño meteorológico y cómo es la estación astronómica que está por iniciar

OF