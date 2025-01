¿Qué NO se recomienda pagar con una tarjeta de crédito?

Al no depender de efectivo, los usuarios de las tarjetas de crédito se sienten más protegidos contra robos o extravíos. Sin embargo, este beneficio puede transformarse en un problema si no se utilizan con moderación. Es crucial entender que las tarjetas de crédito no representan ingresos adicionales, sino una herramienta financiera que requiere un manejo responsable para evitar endeudamientos difíciles de controlar.

Acorde al medio digital MiBolsillo México, uno de los errores más frecuentes es usar las tarjetas de crédito para gastos cotidianos, como gasolina, alimentos o bebidas. Aunque puede parecer práctico, esta práctica incrementa rápidamente las deudas debido a los intereses acumulados. Lo ideal es utilizar tarjetas de crédito para compras planificadas o emergencias, evitando su uso para gastos menores que pueden pagarse en efectivo o con tarjetas de débito.

Otro hábito riesgoso es financiar vacaciones con tarjetas de crédito, lo cual puede resultar en altos costos de intereses. En lugar de esto, es preferible ahorrar con anticipación o buscar opciones más económicas. Asimismo, realizar retiros de efectivo en cajeros automáticos con una tarjeta de crédito genera intereses inmediatos, incrementando la deuda existente.

Para compras importantes, como muebles o electrodomésticos, es esencial planificar las fechas de pago y asegurarse de que los montos sean manejables. Así como conocer las tasas de interés y los cargos adicionales asociados a la tarjeta.

Establecer un presupuesto personal ayuda a controlar el uso excesivo de este recurso y a evitar la acumulación de deudas.

En resumen, las tarjetas de crédito son una herramienta útil cuando se manejan de forma adecuada, pero pueden convertirse en una carga financiera si no se utilizan con prudencia. Con planificación y control, es posible aprovechar sus beneficios sin caer en la trampa de los intereses elevados y las deudas crecientes.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO