En lo que resta de 2024 no habrá subsidio a las gasolinas, lo que podría traer un aumento a los combustibles para el cierre del año.

A través del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó la eliminación de los estímulos fiscales que se aplican a las gasolinas y el diésel para que el costo de éstos no impacte de lleno a los consumidores finales.

Esto significa que los consumidores deberán pagar la cuota completa del costo de los combustibles ante la ausencia del Impuesto Especial e Indirecto que se aplica a la importación y producción de Productos y Servicios, previendo un impacto para sus bolsillos en una temporada en la cual, regularmente, se tiene un alto consumo debido a las celebraciones y reuniones relacionadas con las fiestas decembrinas y el inicio del 2025.

Hasta seis pesos

Los ciudadanos deberán cubrir entonces los 6.1 pesos por litro de gasolina Magna o regular, conocida también como “gasolina verde”, mientras que para el caso de la gasolina Premium o “roja” se prevé que deban cubrir los 5.2 pesos correspondientes a la cuota del IEPS.

Ante ello, se prevé que la gasolina “roja” pueda superar en algunas estaciones los 25 pesos por litro, mientras que la “verde” podría sobrepasar los 27 pesos.

Ya se aplica en la ciudad

Un ejemplo de esto ya es visto en el caso de la estación ubicada sobre Basilio Vadillo número 930, en Guadalajara, donde la gasolina Premium se oferta en 26.45 pesos por litro, mientras que la “verde” tiene un costo de 24.99 pesos.

Sin embargo, hay costos superiores, como en el caso de la estación ubicada en Anillo Periférico 4435, en Zapopan, donde la gasolina “roja” tiene un costo de 27.49 pesos, mientras que la verde alcanzó los 25.99 pesos por litro.

En el caso de la estación localizada sobre Calzada Independencia Norte 712, la Premium se oferta en 26.52 pesos por litro, mientras que la Magna tiene un costo de 27.39 pesos.

“Cada vez se me ha hecho más pesado el ponerle gasolina al coche. Yo le pongo a mi vehículo entre 10 y 15 litros por semana y con eso voy y vengo al trabajo porque no vivo lejos de la oficina, pero pasé de pagar entre 225 y 330 pesos a inicios de año, a estar pagando 245 a 370 pesos. Pareciera que no es mucho, pero claro que uno se da cuenta que la gasolina sube y sube, pero nunca baja”, dijo por ejemplo Mariana Castro.

“Yo le pongo gasolina verde a mi vehículo, pero en los últimos días sí me he dado cuenta de que casi están igual la verde y la roja. A veces me ha tocado que veo que la Magna cuesta 24.99 y la Premium 25.99, hasta me dan ganas de ponerle roja. Pero sí ha sido un gasto adicional el estar pagando más de dos pesos por litro de lo que costaba a inicios de año, ya mejor trato de no salir si no es necesario”, dijo por su parte Martín Ponce.

Suben

Con base en la respuesta de Martín, se puede comparar que, de diciembre de 2023 a estas fechas el precio promedio de la gasolina Magna era de 22.15 pesos, mientras que la Premium tenía un costo de 24.19 pesos, de acuerdo con cifras de la plataforma Petrointelligence.

Esto quiere decir que hoy día el litro de ambas gasolinas es alrededor de tres pesos más caro que lo que costaba en estas mismas fechas del año pasado.

De acuerdo con Onexpo Nacional, asociación de gasolineros de México, la eliminación del IEPS impide que los mexicanos observen una baja en el precio de las gasolinas.

Además, consideró que la medida de eliminar el estímulo, como se ha hecho para el cierre de este 2024, responde a necesidad de incrementar la recaudación tributaria para reducir el déficit fiscal del país y establecer una estabilidad financiera.

“Por ejemplo, la gasolina Premium no ha contado con estímulos durante todo el 2024, y los subsidios para la Magna y el diésel han sido mucho menores en comparación con 2023. Esto se traduce en un mayor costo final para los consumidores, pese a las expectativas de una baja”, indicó Onexpo a través de su plataforma.

CT