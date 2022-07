Todos nos hemos enojado al encontrar frijoles dentro de un bote de yogurt o nieve, pues la práctica de guardar comida en estos recipientes es ya una tradición entre las familias mexicanas, sin embargo, la Procuraduría Federal del consumidor (Profeco) ha advertido que no es una práctica recomendable, pues no todos son aptos para guardar comida.

¿Por qué no reutilizarlos?

La Profeco recomienda no reutilizar todos los botes de yogurt o crema, pues muchos de estos son de un solo uso y si se utilizan más de una vez se pueden deteriorar, agrietar o romper, lo que permite la entrada de bacterias que afectarían los alimentos.

Aunado a esto, si previamente el recipiente es utilizado para guardar alimentos crudos como carne, pollo o pescado, podría haber una contaminación cruzada, proceso en el que los alimentos son expuestos a elementos externos, como bacterias, virus y parásitos que se impregnan y terminan por contaminar la comida.

También es común meter estos recipientes al horno de microondas, lo que también es una práctica riesgosa, por lo que es necesario revisar que el contenedor tenga el símbolo de microondas marcado para poder meterlo.

¿Cuáles sí se pueden reutilizar?

Según la Profeco, no todos los botes son inservibles, sí existen algunos que se pueden reutilizar de manera segura, siempre y cuando se revise su número de fabricación, el cual indicará si el envase es de grado alimenticio y, por ende, se podrían reutilizar.

Debajo del contenedor verás un triángulo con un número que va del 1 al 7, por su composición, las opciones más seguras para que puedas guardar frijoles son las siguientes:

Número 2 (polietileno de alta densidad): son usados para lácteos, cosméticos y detergentes.

son usados para lácteos, cosméticos y detergentes. Número 4 (polietileno de baja densidad): son utilizados para bolsas de basura, envases para alimentos y para detergentes.

son utilizados para bolsas de basura, envases para alimentos y para detergentes. Número 5 (polipropileno): son usados para envases de yogurt y de embutidos.

Cuando se termine el contenido original del envase será necesario lavarlo bien antes de reutilizarlo, cabe señalar que si su contenido original fue algún detergente, no puede ser utilizado para guardar alimentos después.

Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, aclaró que si el envase no tiene estos número o no tiene ninguno, lo mejor es no usarlo para guardar comida.

MM