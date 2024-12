La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló a través de la edición de julio de 2019 de la Revista del Consumidor los resultados del estudio de calidad realizado a más de 14 marcas de papel higiénico que se comercializan en México. Con este estudio, cuyo objetivo fue determinar la calidad, resistencia, acabado y costo de las marcas de papel higiénico, se pudo determinar también cuál de estas marcas ofrece la mejor correlación rendimiento y precio.

Por esta razón, y con la intención de brindarles a nuestros lectores una orientación sobre estos productos, en EL INFORMADOR te compartimos los resultados para que logren realizar compras mejor respaldadas y a la vez mejoren su economía personal.

¿Qué elementos se tomaron en cuenta por la Profeco?

De acuerdo con la Revista del Consumidor, la Profeco sometió a análisis un total de 23 modelos de un total de 14 marcas de papel higiénico con grabados, color, con o sin aroma, con protectores de la piel y/o sin ellos, en tamaño normal y jumbo. 19 de ellos de doble hoja, 3 de triple hoja y 1 presentación cuádruple, de los cuales se tomaron en cuenta para el análisis los siguientes elementos:

Información al consumidor

Acabados

Prueba de desintegración

Determinación del gramaje y precio por gramo

Contenido neto y dimensiones

Resistencia de las hojas en seco y en húmedo

Blancura

Y estos fueron los resultados:

Calificaciones de calidad de hojas dobles

Papel higiénico "Level" (384 hojas dobles): Calificación “Excelente” (E)

Papel higiénico "Golden Hills" (250 hojas dobles): Calificación “Muy Bueno” (MB)

Papel higiénico "Elite" (242 hojas dobles): Calificación “Muy Bueno” (MB)

Papel higiénico "Great Value" (320 hojas dobles): Calificación “Muy Bueno” (MB)

Papel higiénico "Ecopel" (400 hojas dobles): Calificación “Muy Bueno” (MB)

Papel higiénico "Elite" (260 hojas dobles): Calificación “Muy Bueno” (MB)

Papel higiénico "Kleenex" (408 hojas dobles): Calificación “Muy Bueno” (MB)

Papel higiénico "Precissimo" (600 hojas dobles): Calificación “Muy Bueno” (MB)

Papel higiénico "Regio" (300 hojas dobles): Calificación “Muy Bueno” (MB)

Papel higiénico "Charmin" (352 hojas dobles): Calificación “Bueno” (B)

Papel higiénico "Suavel" (277 hojas dobles): Calificación “Bueno” (B)

Calificaciones de calidad de hojas triples

Papel higiénico "Kleenex" (192 hojas triples): Calificación "Excelente" (E)

Papel higiénico "White Cloud" (200 hojas triples): Calificación "Excelente" (E)

Papel higiénico "Regio" (200 hojas triples): Calificación "Muy Bueno" (MB)

Mientras que el papel higiénico de hojas cuádruples de la marca “Regio” obtuvo la calificación de “Excelente” (E)

Los papeles higiénicos más económicos y rendidores

De esta manera, y una vez obtenidos los resultados, la Profeco reveló que el precio por gramo de papel higiénico de estas marcas analizadas van de los 3 centavos a los 35 centavos por gramos, siendo los más caros del mercado los siguientes:

Los más caros por gramo

Charmin Ultra Strong Mega Plus (35 centavos)

Charmin Ultra Soft y Mega Mega Plus (30 centavos)

Great Value Original (32 centavos)

Pétalo Rendimax (32 centavos)

Los más económicos por gramo

Elite Dúo (3 centavos)

Pétalo Ultra Jumbo (4 centavos)

Level Papel Higiénico Premium (4 centavos)

Estos precios pueden variar dependiendo de la tienda y presentación, por lo que te compartimos la oferta más económica al mes de diciembre de 2024:

Los más caros por gramo Papel higiénico Tienda Precio diciembre 20224 Charmin Ultra Strong Mega Plus (9 rollos) Walmart Expréss $265.00 pesos Charmin Ultra Soft Mega Plus Walmart $154.00 pesos Great Value Original (4 rollos) Bodega Aurrerá $23.50 pesos Pétalo Rendimax (12 rollos) Bodega Aurrerá $98.00 pesos Los más económicos por gramo Elite Dúo (12 rollos) Walmart $100.00 pesos Pétalo Ultra Jumbo (6 rollos) Farmacias Benavides $41.00 pesos Level Papel Higiénico Premium (18 rollos) *Sólo vendido por Walmart Sin existencia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MS