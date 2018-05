Precios de la gasolina presionan estímulo fiscal de Hacienda

Por primera vez en lo que va del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subió a 60 por ciento el estímulo fiscal que aplica a los combustibles para evitar que los consumidores compren más cara la gasolina, esto luego de que el fin de semana varias estaciones de servicio vendieron en 20 pesos el litro de Premium.

De acuerdo con la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, para la semana del 5 al 11 de mayo se aumentó a 60.11 por ciento el estímulo fiscal aplicado a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de la gasolina Magna y a 43.63 por ciento el estímulo para Premium. Los niveles de estímulo que aplicará Hacienda esta semana son los más altos observados en lo que va del año, la semana del 17 al 23 de marzo fue el periodo en que el estímulo a la Magna fue más bajo, con 33.14 por ciento, mientras que la semana del 24 de febrero al 2 de marzo se observó un estímulo a la Premium de 8.74 por ciento.

Por cada litro de Magna, el consumidor pagaría un total de 4.59 pesos de IEPS, pero con el estímulo de 60.11 deja de pagar 2.759 pesos y sólo desembolsa 1.831 pesos por cada litro durante esta semana.

En el caso de la Premium, el estímulo fiscal es de 43.63 por ciento, por lo que de los 3.88 pesos que el consumidor pagaría por IEPS, con la cuota reducida de impuesto pagará 2.187 pesos y Hacienda absorberá 1.693 pesos.

Como parte del proceso de transición en la apertura del mercado de combustibles, la SHCP determinó que durante 2018 continuaría “amortiguando” las variaciones en los precios internacionales de los combustibles mediante el esquema de estímulos semanales al IEPS que ha operado desde febrero de 2017.

Sergio Negrete, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, señaló que el gobierno está sacrificando recaudación de IEPS para evitar que la gasolina cueste el precio real, conforme a los precios del petróleo, no obstante, apuntó que mayores petroprecios también implican mayores ingresos petroleros al gobierno.

“El gobierno está sacrificando IEPS porque no quiere que suba tanto el precio de la gasolina, porque a la gente no le gusta y porque estamos en un periodo electoral, entonces no están dejando subir tanto la gasolina como debería ser el precio real de las gasolinas”, expuso Negrete.

Datos de la SHCP indican que el primer trimestre de 2018 el estímulo fiscal para suavizar los precios de los combustibles costó a las finanzas públicas 14 mil 371 millones de pesos, es decir, el gobierno siguió recaudando ingresos por IEPS pero fueron menores por la aplicación del estímulo.

Crudo toca su máximo y causa ‘efecto dominó’

Los precios del petróleo pueden empujar las tasas de interés y el dólar. AP/J. Hong

El ‘fantasma’ de la inflación empujó los precios del petróleo a máximos no vistos en más de tres años, lo que podría generar una mayor reacción en cadena en variables como las tasas de interés y el dólar, advirtieron analistas.

Ayer, el crudo estadounidense subió 1.01 dólares para cerrar en 70.73, rompiendo por encima de los 70 por primera vez desde noviembre de 2014, mientras que Brent ganó 1.30 para cerrar en 76.17 dólares, con base en datos de Bloomberg, motivados principalmente por las preocupaciones de que Estados Unidos pueda volver a imponer sanciones a Irán, lo que se acompañó por temores de una disminución de la producción de crudo venezolano.

“Las presiones al alza para los precios del hidrocarburo se produjeron ante la expectativa de que Estados Unidos saldrá del acuerdo e impondrá sanciones diplomáticas a Irán, las cuales se espera estén dirigidas a limitar las exportaciones de crudo iraní. Bajo este contexto, es posible que las exportaciones de crudo de Irán se reduzcan en 350 mil barriles diarios, lo que obligaría a Irán a disminuir significativamente su oferta petrolera” explicó Gabriela Siller, directora del área de análisis de Banco Base.

Desde mediados del 2017, los precios del crudo han presentado una clara tendencia al alza, estocontribuyó para que la inflación en Estados Unidos subiera del 1.6 por ciento, reportado en junio del 2017, al actual 2.4 por ciento.

En tanto, cabe recordar que la tasa del rendimiento del referencial bono norteamericano pasó de 2.13 a 2.95 de junio del 2017 al cierre de ayer.

Cabe recordar que el rendimiento de este instrumento de inversión tocó un máximo en este año en 3.03 por ciento, el pasado 25 de abril.