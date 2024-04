Jonathan dos Santos vive un gran momento en el América. De pensar en el retiro, ahora se ha convertido en una pieza fundamental para el 11 de André Jardine y hasta capitán de las Águilas ha sido.

Sus buenas actuaciones con los azulcrema lo colocaron en el radar de Jaime Lozano y todo parecía indicar que estaría con la Selección mexicana, pero no fue así. Él mismo pidió hacerse a un lado del Tricolor y explicó sus motivos.

“Lo comenté, siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la Selección, estoy 100 por ciento concentrado en América, es mi prioridad, me han dado todo”, comentó a los medios de comunicación.

Dos Santos lanzó que su adiós con la Selección Nacional es definitivo.

“La decisión que tomé es porque tengo 34 años, ya no soy un joven y hemos tenido muchísimos partidos. No sé si podría aguantar esos parones porque ya cuando estaba joven me afectaban un poquito con el hecho de lesiones y demás. Ahora lo que me preocupa más es estar bien para mi equipo y poder hacer historia aquí en el club”, declaró.

Dos Santos también aseveró que su posición en la Selección Nacional está bien cubierta y considera que tendrán resultados más adelante con Jaime Lozano al frente del Tricolor.