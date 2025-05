¿Por qué ha subido el precio del birote en Guadalajara?

Los amantes del birote, un alimento muy popular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), percibieron un aumento en este alimento, pero ¿A qué se debe?

Los consumidores han tenido que pagar uno o dos pesos más en promedio por el birote o el bolillo. La variación de precios en materias primas como harina de trigo, azúcar, huevo y leche han presionado al sector panadero, que ha tenido que elevar sus precios . En birotería Gómez, ubicada en Santa Tere, explicaron que debido al incremento en las materias primas, tuvieron que elevar el precio.

“Nuestra principal materia prima es la harina y ha aumentado. Actualmente lo vendemos a nueve pesos, y en enero lo teníamos a ocho pesos”, explicó Gabriela Gómez.

En el mercado Santa Tere, las vendedoras de pan y birote explicaron “ahorita el birote lo vendemos a 10 pesos. Toda la materia prima está subiendo, y por eso nosotros lo tenemos que subir”, explicó María. En la Panadería El Mante, en Zapopan, el birote se vende a nueve pesos.

En las tiendas de abarrotes, el producto se vende entre 10 y 11 pesos . En el Mercado de Abastos de Guadalajara, señalaron que el costal de harina se vende en 425 pesos el bulto, cuando antes se vendía en 410.

Además de la harina, los panaderos también reportan que se han incrementado el aceite y las grasas vegetales .

“Muchos panaderos no han subido el precio porque la competencia no sube, pero no nos queda utilidad”, explicó María Esther.

El incremento en el precio de la harina de trigo se debe al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia , que ha provocado problemas de abasto de la harina de trigo a nivel mundial.

