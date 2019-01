Por desabasto, Coparmex ve desastroso el plan “antihuachicol”

Aunque reiteró el respaldo hacia el Gobierno federal para combatir el robo de combustible, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Gustavo A. de Hoyos, señaló que la estrategia ha tenido errores graves con una implementación que ha resultado "extremadamente dañina" para los ciudadanos y para las empresas.

"El equipo del Presidente lo está haciendo quedar muy mal, la decisión política del Presidente es adecuada, la implementación de su equipo es desastrosa. Parecería que lo están mal informando, no se le está transmitiendo por sus colaboradores la gravedad de la problemática y la informidad de la sociedad", señaló.

A nombre de todos los presidentes de los Centros Empresariales de la Coparmex que se han visto afectados por el desabasto, pidió que se realice una revisión al plan del Presidente Andrés Manuel López Obrador para saber cómo piensa hacer frente a esta situación.

"Exigimos una revisión de emergencia de la estrategia integral para enfrentar este fenómeno, de tal manera que se pueda restablecer la normalidad del suministro a la brevedad posible. No hay tiempo que perder, cada día la afectación crece.

"Que no se oculte información, que no se trate de tapar la realidad con un dedo porque esto que ha generado es una falta de confianza en la información tardía e imprecisa que se ha generado desde el Gobierno Federal y Pemex entono a la problemática".

Específicamente solicitan que ya no se prolongue por más tiempo la distribución a través de pipas, y que se abran los ductos o se importe gasolina si es lo que hace falta.

"Hacemos un llamado al Gobierno Federal para que, si no existe la gasolina suficiente para atender la demanda, se procede a la importación que sea necesaria para atender esta contingencia".

Recalcó que las empresas solo pueden asumir las pérdidas una semana más, de lo contrario habría una "hipercrisis".

Hasta el momento calculan afectaciones económicas por mil 250 MDP en Michoacán, Querétaro y Guanajuato, con base en una encuesta realizada a 3500 empresarios de estos estados, sin considerar las pérdidas de los gasolineros.

Señalaron que en Michoacán tienen 20 días con desbasto que ahora alcanzó al 80% de las gasolineras. En Querétaro solo prestan servicio el 15% de las gasolineras.

En Jalisco, ayer se dieron a conocer afectaciones por tres mil millones de pesos a gasolineras.

Cuestionan incoherencias en versión oficial

Lamentando la falta de información confiable y de sensibilidad en medio de la situación de emergencia, Jorge Ramírez, presidente del centro empresarial de León, denunció inconsistencias en la versión sobre el desabasto.

"La información que les llega a los estados por parte de Pemex no es correcta. Nos decían que el problema tiene que ver con la distribución a través de pipas y que tenían cerrado un ducto Salamanca-León que llega a Guadalajara, pero la realidad es que la refinería en Salamanca no tiene combustible porque no tiene materia prima para producirlo".

Además Ricardo Javier Rivera Barquín, el presidente de la Coparmex en Hidalgo, pidió explicaciones de por qué la refinería en Tula estaba siendo parada por más de 24 horas.

"Por lógica están retrasando la llegada de combustible a los demás estados, no pueden tardarse más de 24 horas en llevar una pipa".

Eduardo Bretón Lares, de Coparmex Irapuato, tomó la palabra también para mencionar que desde el 24 de diciembre no se registran actividades en la refinería de Salamanca y "esto no sabemos si es por falta de combustible o por fallas técnicas porque se escuchan las dos versiones. Preguntar al gobierno federal qué sucede con las reservas de combustible y de gas natural, no es posible que estemos viviendo una situación de esta naturaleza".

LA FRASE

"Afirmar que no hay desabasto es una burda mentira, sí hay desabasto, lo hay y lo hay creciente", presidente de la Coparmex Gustavo A. de Hoyos

LS