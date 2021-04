Por cobro de comisiones y falta de confianza, apps de comida pierden popularidad

Debido a que los restauranteros han percibido fallas en el sistema de entrega de alimentos y a que consideran que las comisiones merman sus ganancias, las aplicaciones de entrega a domicilio han perdido popularidad en el sector, ocasionando que los establecimientos contraten a sus propios repartidores.

De acuerdo con la tercera Encuesta a restaurantes sobre el uso de plataformas digitales realizada el pasado mes de marzo por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), los restaurantes que en Jalisco cuentan con entrega a domicilio disminuyeron en 20% en comparación con julio de 2020. Mientras que en ese mes 45% de los establecimientos dijo contar con dicho servicio, en marzo pasado solo lo tenía el 20.8%.

Por el contrario, los restaurantes optaron por ofrecer el servicio de entrega mediante repartidores propios, pues de acuerdo con los resultados de la encuesta mientras en julio de 2020 el 67.1% de los establecimientos tenían repartidores que entregaban por su cuenta, el porcentaje para el mes de marzo de este 2021 creció a 81.8%.

Entre las razones por las cuales los restauranteros que participaron en la encuesta dijeron no usar aplicaciones de reparto de comida fueron por las altas comisiones o que no les es rentable con un 44.9%, seguida de que no les interesan o no les dan confianza con 30.9%. Además, según la estadística presentada por la directora de Información Estadística, Económica y Financiera del IIEG, Mireya Pasillas.

En general, los restauranteros dijeron sentirse algo satisfechos (37.4%) o ni satisfechos ni insatisfechos (33%) con el servicio que proporcionan las aplicaciones de reparto de comida. Las razones principales por las cuales no se sienten satisfechos, dijeron, es de nueva cuenta debido a las altas comisiones (72%) y a la falta de control sobre la entrega de la comida (8%).

"En general (a partir de esta encuesta) vemos que persiste la disminución de las ventas respecto de hace un año. Los restaurantes siguen muy afectados por la caída de estas. Esperábamos ver si el uso de estas plataformas podían funcionar como una especie de salvavidas para replicarlo después, pero lo que hemos observado es que no ha sido así, las comisiones han jugado en contra de los ingresos de los restaurantes", añadió la directora.

De acuerdo con Augusto Valencia, director del IIEG, para la realización de esta encuesta se entrevistó, a través de un cuestionario respondido de manera telefónica y por medio de correo electrónico, a 524 restaurantes de Jalisco registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

El director añadió que el IIEG busca elaborar un levantamiento de información de repartidores que laboran en estas plataformas para conocer sus condiciones de trabajo y percepción de la demanda del servicio.

"La dificultad es que a diferencia de otros levantamientos no contamos con un directorio de repartidores para contactarlos directamente, por ello lo hacemos a través de redes, de grupos de Facebook y algunos de nuestros compañeros han ido a repartir algunos volantes. Es una población mucho más difícil de levantar. Veremos si al cierre de abril concluiríamos la encuesta, pero dependerá de la tasa de respuesta", añadió Mireya Pasillas.

Todas y todos los repartidores interesados en participar pueden acceder al siguiente enlace para responder el cuestionario: https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=15529.

