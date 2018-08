Pone AMLO lupa a programas sociales

Para lograr los alcances esperados en materia de austeridad gubernamental, la nueva administración impulsará una reforma legal a la estructura del gasto público, de acuerdo con Gerardo Esquivel, quien ocuparía la subsecretaría de Egresos de Hacienda.

“Es lo que se anunció de alguna manera, que sea una política de Estado, y eso lo preparará (Andrés Manuel López Obrador) junto con su asesor jurídico Julio Scherer, para que de alguna manera quede estipulado en la ley la magnitud de alcance de la austeridad que está planteando y que involucre a otras entidades y no solo al gobierno central”, dijo Esquivel en entrevista con El Financiero|BLOOMBERG.

El economista enfatizó que habrá una austeridad muy importante y puso como ejemplo la eliminación de los seguros de separación individualizada, que era un beneficio para los medios y altos mandos.

“No será una austeridad como lo definen algunos organismos, de reducir el gasto público y la presencia del estado, sino una austeridad que busca reducir el dispendio general y reorientar esos recursos hacia programas prioritarios. Habrá una serie de políticas que revisarán el presupuesto a profundidad, algo que hace mucho tiempo no se hace, y que permitirá liberar recursos”, agregó.

Esquivel explicó cómo se van a lograr los objetivos de los programas sociales y de infraestructura, pues señaló que el grupo de transición está revisando los 150 programas sociales que existen en la actualidad, ya que muchos de ellos, de acuerdo a evaluaciones externas, no cumplen con lo que estipulan, ni con los objetivos y no tienen definida la población a la que deben atender.

“Algunos programas están duplicados con otros programas estatales o municipales, a veces a nivel federal están duplicados, algunos son regresivos (no van dirigidos a las personas más necesitadas, sino a grupos de personas con altos ingresos). Todo eso se va revisar, algunos se van a eliminar, otros a fusionar y de esa manera se van a liberar recursos hacia otros programas”, dijo.

La reforma legal al gasto será para materializar los objetivos de la austeridad del gobierno. NOTIMEX/F. Estrada

Revisión al ramo 23

Sobre el Ramo 23, también llamado ‘Provisiones salariales y económicas’, del Presupuesto de Egresos de la Federación, Esquivel indicó que no van a permitir que se exceda el gasto en este Ramo, pues cada año se excede el monto aprobado por el Congreso. En este sentido, aseguró que la nueva administración no permitirá que eso no ocurra, porque esos excesos muchas veces son opacos, sujetos a acuerdos particulares del gobierno federal con los gobernadores y eso es justo lo que alimenta una relación que no es sana.

“Por eso vamos a reasignar esos recursos y gastarlos en programas sociales y de inversión, que son las prioridades. Estamos planteando una revisión integral de los componentes que establece el Ramo 23, pero eso será una decisión de la Cámara de Diputados”, dijo.

Incrementarán salario mínimo

Esquivel destacó que ya se está hablando con los distintos agentes económicos sobre la posibilidad, muy real, de aumentar el salario mínimo a 101 pesos diarios desde el primer día de 2019, con lo que por primera vez en mucho tiempo se ubicaría por encima del umbral de pobreza extrema, como la define el Coneval.

“Va a ser de lo primero que se va a anunciar y va a entrar en vigor el primer día de 2019”, descartó que un aumento al salario mínimo genere presiones a la inflación.