“Pésima señal”, cancelar planta de Constellation Brands: iniciativa privada

La decisión de negar los permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresa Constellation Brands para construir una planta cervecera muestra que el Gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

El grupo empresarial advirtió que las consecuencias de realizar una consulta pública, como la del fin de semana que violenta el Estado de derecho no se verán solamente en Mexicali, sino en el país entero, porque “la señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo”.

Agregó que la decisión gubernamental contra Constellation Brands, propietaria de las cervezas Corona, Negra Modelo y Pacífico, “es arbitraria, autoritaria y unilateral”, además de violentar la legalidad y el Estado de derecho, pero lo peor es que el daño que genera al futuro económico del país es “incalculable”.

Tras anunciar el resultado oficial de la consulta favorable al “No”, la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, informó que el Gobierno no otorgará permisos de operación para la planta de mil 500 millones de dólares que está construida ya en cerca de dos tercios.