La nueva reforma de pensiones del Gobierno de México, y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar ha generado infinidad de dudas e inseguridades entre los mexicanos.

Uno de los cuestionamientos más grandes reside en que, si con esta nueva reforma, las personas que tienen ahorros en el Infonavit perderán su dinero, y aquí te responderemos si esto es cierto o falso.

El dinero que durante tu vida laboral vas acumulando en tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit es solo tuyo y puedes usarlo para sacar un crédito con el Instituto o pedir que te sea devuelto cuando llegues a la edad de retiro.

Recuerda que este ahorro se conforma con las aportaciones bimestrales que por ley debe hacer la empresa para la que trabajas al Infonavit, equivalentes al 5% de tu salario.

¿Perderás tu ahorro en el Infonavit?

Con la reforma se estableció que el Infonavit debe transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar el dinero de la Subcuenta de Vivienda de las personas que tengan más de 70 años, al menos un año sin trabajar y que no hayan pedido la devolución o se estén utilizando para el pago de un crédito.

Lo anterior, generó confusiones entre la población y algunas personas pensaron que, con esa transferencia de recursos, perderían su dinero.

Sin embargo, recuerda que tu ahorro en el Infonavit no prescribe; es decir que puedes reclamarlo en el momento que tú decidas, incluso si fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Infonavit tiene la obligación de devolvértelo. No olvides que, para solicitar la devolución de tu dinero debes contar con la resolución o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no tener algún crédito vigente con el Infonavit.

Infonavit puede devolverte tu dinero ahorrado

Los requisitos y la forma en la que el Infonavit te devolverá tu dinero dependerán del régimen por el cual te pensiones; sin embargo, para revisar el monto de tu ahorro solo debes seguir estos pasos:

Ingresa con tu usuario y contraseña a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx)

Ve a la sección "Cuánto ahorro tengo".

Revisa el total del dinero que tienes en tu Subcuenta de Vivienda

Descarga tu "Resumen de movimientos" para conocer cada detalle de tu dinero en el Infonavit

