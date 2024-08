La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comparte información relevante para sus usuarios de forma que puedan reducir su consumo y ahorrar dinero.

Los hogares son los mayores consumidores de energía, por eso hay que trabajar en mantener un ahorro de la energía y esto se consigue siendo más responsables en el uso de los electrodomésticos. Simples hábitos hacen la diferencia, no solo en el ahorro de dinero, con el pago de los recibos, sino en el apoyo al medioambiente.

Uno de los grandes contaminantes es la energía eléctrica, que así se utilicen energías renovables, cada una de ellas deja su huella en el medioambiente, así sea una nimiedad comparada con la energía fósil. La CFE sugiere "aprovechar lo mejor posible la energía natural, manteniendo nuestras ventanas con una buena iluminación y trabajando en una arquitectura interior que permita la circulación de luz".

Conoce los aparatos en casa que consumen más energía:

Refrigerador

Televisión

Lavadora

Vitrocerámica o cocina eléctrica

Focos

Computadoras

Secadora

Así puedes ahorrar energía eléctrica en casa

En cuanto al refrigerador es el que más consume porque tiene que estar encendido todo el tiempo, si tienes un refrigerador viejo, puedes pensar en hacerte de uno nuevo, de los que tienen el ahorro de energía integrado. Los refrigeradores viejos son altos consumidores de energía eléctrica y si ya la tienes o no puedes cambiar aún el refrigerador, entonces ahorra con hábitos como no meter comidas calientes para que se enfríen, porque estos consumen más. Tampoco dejes el refrigerador cerca de la estufa, porque consume más energía, verifica el estado de las gomas y no lo abras tanto.

El televisor es otro consumidor de energía empedernido, si tienes los televisores viejos, aquellos grandotes, estos son altos consumidores de energía, si puedes cámbialo por uno ahorrador, como los actuales, con pantalla plana, delgados. Cuando no lo utilices apágalo, no mantengas un televisor hablando solo en una recámara vacía. Cuando no lo vayas a utilizar más desenchúfalo, puedes mantener un horario para el uso del televisor, de este modo no consume tanta electricidad y si tienes niños, procura que vean ciertas horas y que jueguen o hagan manualidades. Harás más labores que solo dejándolos que se entretengan con el televisor.

La lavadora consume aproximadamente el 8% de la energía eléctrica del hogar. Organízate para que el consumo sea responsable, coloca solo cargas llenas para lavar y no cargas pequeñas, porque lavarás muchas veces consumirás más energía y más agua, lo que engordará el recibo de agua y luz. Puedes lavar en frío en vez de poner el agua caliente, porque esto hará que consumas más energía eléctrica. Por lo general solo se lava para quitar la mugre y los malos olores, no es necesario usar agua caliente todo el tiempo.

Siempre es más recomendable utilizar las cocinas a gas porque estas son más ahorradoras en cuanto a energía y el gas es más barato. Pero lo más recomendable cuando tienes que utilizar cocina eléctrica es que administres el consumo, es decir, que si puedes hacer cosas en una misma olla lo hagas, si quieres ablandar alimentos como los granos tengas una olla de presión. Las ollas de presión ablandan los alimentos en un rato, pero si se coloca en una olla tradicional, podrían pasar horas para poder ablandar un grano y es más consumo de energía.

Prepara los alimentos con las ollas tapadas para que estén más rápido. En cuando al horno eléctrico, este consume bastante energía, aunque no es un aparato que se utilice a diario, en los días que no lo utilices mantenlo desenchufado, así como todos los aparatos dentro del hogar, como plancha, secador y cargadores de celulares. Lavavajillas, horno, microondas, son aparatos que consumen poco, pero igualmente se pueden desenchufar y conectar solo cuando se vayan a utilizar. Ya que sabes entonces los aparatos que consumen más energía queda que tengas en cuenta que tienes que implementar el ahorro en el hogar.

¿Qué hacer para bajar el recibo de luz?

Cada que vayas a comprar un aparato estás colocando un consumidor más en casa, de ti depende si este consumo se reflejará en la factura o no.

Cuando lo haces de manera responsable, este consumo no se refleja y el ahorro que notas es significativo.

Cuando compres aparatos, hazte de esos que tienen la etiqueta ecológica que son certificados en el ahorro energético.

Toma la costumbre de desenchufar lo que no uses, de usarlos de manera responsable y de mantener encendidos solo los focos que vas a utilizar.

Porcentajes de consumo eléctricos según los aparatos

El refrigerador se lleva la corona en consumo de energía, consumiendo un 30% de la energía mensual.

El televisor, según el uso, puede consumir hasta un 12% de energía eléctrica.

La lavadora es una gran consumidora y representa poco más del 11% del consumo eléctrico.

La computadora consume el 7.4% de energía eléctrica y esto depende del tiempo de uso que esté conectado.

La secadora, por su parte, tiene un consumo de 3.3% de energía en el hogar.

Así que ya sabes, para que no tiembles cada vez que llega el recibo de la luz a tu casa, aplica estos consejos, podrías estar consumiendo mucha energía eléctrica sin darte cuenta. Y es que existen muchos aparatos que, de forma silenciosa, utilizan electricidad en grandes cantidades y que impactan en tu bolsillo.

