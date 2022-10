Durante el momento más álgido de la pandemia, Alfonso Ruiz utilizó su tarjeta de crédito para comprar equipo de tecnología para un proyecto que al final no arrancó.

“Y me quedé con la deuda, una cámara digital y micrófonos que no uso. También compré un vuelo de emergencia para mi papá que tuvo que venir de imprevisto al funeral de su hermana, los viajes no planeados son carísimos”.

El jalisciense explica que debido a este tipo de gastos, los cuales pagó con su tarjeta de crédito, es que sus egresos superaron los ingresos.

“Y se me desfasaron los pagos, llegó el momento que sólo pagaba el mínimo y no podía bajarle al capital. Duré meses con la angustia de sólo pagar el mínimo y los intereses se incrementaban y la deuda escalaba”.

Entonces Alfonso decidió buscar asesoría y le recomendaron solicitar un crédito con mejores condiciones para liquidar la tarjeta.

“Contraté un crédito con tasa fija y en general mejores condiciones que la tarjeta. Ahora pago intereses y capital con lo que antes pagaba sólo los mínimos de la tarjeta. El crédito fue con el banco. No es que sea más barato que la tarjeta, pero al ser un producto nuevo y diferente a la tarjeta no te atoras con los mínimos”.

Otro caso es el de Martina Ramírez, quien es comerciante y utiliza las tarjetas de crédito para surtir su mercancía.

En su caso, debido a las bajas ventas en la pandemia, en la que incluso tuvo que cerrar durante varios meses por la prohibición a vender productos no primordiales ante el alto número de contagios; así comenzó a atrasarse con sus pagos.

“Sólo podía pagar el mínimo, no recibimos apoyo. La cuenta se hizo impagable, a la fecha cuando me llegan los recibos prefiero no ver, es muy pesada. Los gobiernos deberían hacer un plan de regularización en apoyo de los ciudadanos, porque los bancos nunca van a entender todo lo que pasamos”.

Cobro de comisiones no es abusivo, es pago por servicio

El cobro de comisiones bancarias se justifica en el hecho de que la banca otorga un servicio, por lo que es legítimo y no puede decirse que es algo abusivo o desproporcionado; sin embargo, bien puede transparentarse y compararse, dijo la directora jurídica de BanCoppel, Arcelia Olea Leyva.

Por ello, las comisiones pueden ser reguladas siempre y cuando sea más transparente el hecho de que ese cobro tiene que ver con la prestación de un servicio y, por otra parte, los clientes deben tener la posibilidad de compararlas entre instituciones y tipo de productos, explicó.

“La comisión encuentra su justificación en la prestación de un servicio, un servicio tiene su costo... Es decir, el cobro de las comisiones es legítimo y no puede calificarse, a priori, como algo abusivo o desproporcionado”.

Consideró que “las comisiones tienen que ser reguladas, pero la regulación tiene que tener dos fundamentaciones: hacer transparente el concepto por el cual se está cobrando la comisión, al asociarlo con el servicio, y en segundo lugar impulsar la competencia entre entidades financiera al permitir a los clientes poder comparar comisiones entre instituciones y productos”.

Dijo que están a favor de la competencia, siempre y cuando sea genuina, “que haya condiciones semejantes, porque hay cabida para todo jugador, para nuevos participantes; el mercado es muy grande y hay una gran deuda en materia de bancarización”.

Sin embargo, dijo que si bien en los últimos años se incrementó de 39 a 50 el número de bancos, las instituciones de tecnología financiera o Fintech siguen en proceso de regulación y no se les aplica la ley como sí sucede con la banca tradicional.

Algunos cuentahabientes recurren a las tarjetas de crédito para pagar servicios básicos e insumos. EL INFORMADOR/ Archivo

Telón de fondo

Sigue en aumento la tasa de interés

Desde el pasado 30 de septiembre, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió incrementar en 75 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 9.25 por ciento. En la explicación al respecto se indica que los indicadores sugieren que la actividad económica mundial ha continuado desacelerándose en el tercer trimestre.

“La inflación global siguió aumentando en un entorno donde persisten desbalances entre demanda y oferta en diversos mercados y precios aún elevados de alimentos y energéticos. Esto continúa generando expectativas de un apretamiento monetario acelerado a nivel global y de tasas de referencia en niveles altos por un periodo prolongado. Las condiciones financieras se mantuvieron apretadas y el dólar continuó fortaleciéndose”.

Según explica el Banxico, en su decisión más reciente, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 75 puntos base por tercera vez consecutiva y anticipó futuros incrementos.

La creación de empleos en Estados Unidos se mantuvo robusta y, si bien la inflación en dicha economía siguió disminuyendo de manera moderada, aún se mantiene elevada.

“Se prevé que el ritmo de crecimiento de la actividad económica en el tercer trimestre de 2022 se desacelere respecto del crecimiento observado en la primera mitad del año, si bien se anticipa que las condiciones de holgura sigan disminuyendo. Se mantiene un entorno incierto, con un balance de riesgos para la actividad económica sesgado a la baja”, destaca el Banco de México.

Consejos

Condusef recomienda

Este año, la Condusef realizó una supervisión en materia de transparencia financiera de las tarjetas de crédito. Entre los principales incumplimientos y consejos a la población que dieron, fueron:

Revisar que el contrato de Adhesión

Contenga el concepto y el monto o método de cálculo de las comisiones, y que muestre el lugar donde pueden consultarse.

Indiquen el procedimiento de modificación.

Indiquen la disminución de la línea de crédito.

Indiquen la información de la normatividad vigente.

Y que en la carátula muestren el:

CAT personalizado de conformidad con las características específicas de la operación.

El concepto y monto o método de cálculo de las comisiones relevantes y cláusula.

Estado de Cuenta

El CAT con valor personalizado expresado en términos porcentuales y anuales.

Tasas de interés ordinaria y moratoria en términos anuales y en porcentaje.

Pago Mínimo más la parte exigible de las promociones sin intereses o al pago fijo.



Para saber

Los resultados de la evaluación y los incumplimientos detectados podrán ser consultados en el Buró de Entidades Financieras a cargo de esta Comisión Nacional en la siguiente liga: https://www.buro.gob.mx

CT