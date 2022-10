Durante el momento más álgido de la pandemia, Alfonso Ruiz utilizó su tarjeta de crédito para comprar equipo de tecnología para un proyecto que al final no arrancó. “Y me quedé con la deuda y una cámara digital y micrófonos que no uso. También compré un vuelo de emergencia para mi papá que tuvo que venir de imprevisto al funeral de su hermana, los viajes no planeados son carísimos”.



El jalisciense explica que debido a este tipo de gastos, los cuales pagó con su tarjeta de crédito, es que sus egresos superaron los ingresos.

“Y se me desfasaron los pagos, llegó el momento que solo pagaba el mínimo y no podía bajarle al capital. Duré meses con la angustia de solo pagar el mínimo y los intereses se incrementaban y la deuda escalaba”.



Entonces Alfonso decidió buscar asesoría y le recomendaron solicitar un crédito con mejores condiciones para liquidar la tarjeta.



“Contraté un crédito con tasa fija y en general mejores condiciones que la tarjeta. Ahora pago intereses y capital con lo que antes pagaba solo los mínimos de la tarjeta.

El crédito fue con el banco. No es que sea más barato que la tarjeta, pero al ser un producto nuevo y diferente a la tarjeta no te atoras con los mínimos”.



Otro caso es el de Martina Ramírez, quien es comerciante y utiliza las tarjetas de crédito para surtir su mercancía.

En su caso, debido a las bajas ventas en la pandemia, en la que incluso tuvo que cerrar durante varios meses por la prohibición a vender productos por el respecto ante el alto número de contagios, es que se comenzó a atrasar con sus pagos.



“Solo podía pagar el mínimo, no recibimos apoyo. La cuenta se hizo impagable, a la fecha cuando me llegan los recibos prefiero no ver, es muy pesada.

Los gobiernos deberían hacer un plan de regularización en apoyo de los ciudadanos, porque los bancos nunca van a entender todo lo que pasamos”.



En el tercer trimestre de este año son menos los jaliscienses que tienen capacidad para tener ahorros. Según el análisis estatal de la Encuesta sobre Inclusión Financiera en los Hogares de Jalisco 2022, publicado ayer, el porcentaje de hogares encuestados que participa en tandas o rifas (tanto en ocasiones como de manera regular) disminuyó ligeramente de 16.8% a 16.1 por ciento.

Además, el porcentaje de hogares que menciona ahorrar en alguna institución financiera disminuyó de 25.7% en 2021 a 19.5% en 2022.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacó que solo el 10% de la población mexicana la posibilidad de ahorrar. Eso significa que una pequeña parte de los mexicanos tiene un sobrante de ingresos que puede destinar a ahorro, o en su defecto a invertir dinero, según datos a este mes.

