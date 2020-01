No tenemos que ver en aumento de impuestos: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aumento de impuestos en algunos estados de la República no tiene que ver con el Gobierno federal ni con la política de austeridad que él mismo impulsa.

Durante su conferencia matutina, el Mandatario criticó que los gobiernos estatales aumenten impuestos con el argumento de que no están recibiendo recursos económicos de la Federación. En respuesta el Presidente señaló que el dinero "lo tienen en tiempo y forma y hasta por adelantado en algunos casos".

Agregó que "no es cierto que tengan menos recursos los gobiernos estatales, eso es lo que algunos están diciendo, se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales, no se vale, nos echan la culpa, ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosa".

Aclaró que si el Gobierno federal estuviera reduciendo presupuesto a las entidades federativas, los gobernadores ya hubieran acudido al Poder Judicial a promover denuncias.

Por último, el titular del Ejecutivo Federal recomendó a los gobiernos estatales que para no aumentar los impuestos apliquen una política de austeridad, pues algunas entidades tienen problemas financieros y aun así siguen teniendo "gastos extravagantes" que incluyen viajes, transporte aéreo y organización de congresos.

De igual forma dijo que otra opción para recaudar dinero es la eliminación de las condonaciones de impuestos, ya que hay empresas que no los pagan y tienen un trato privilegiado.

OA