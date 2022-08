Netflix pierde contra Disney

Las matemáticas no mienten: el ascenso de The Walt Disney Company como la empresa con más suscriptores mundiales en plataforma streaming, desbancando a Netflix, ha sido gracias a Rusia. Aunque Netflix ha anunciado en meses previos el despido de cientos de trabajadores para amortiguar pérdidas, no muestran al menos públicamente, más preocupación.

Por la guerra entre Rusia y Ucrania, Netflix decidió salirse del primer país, lo que significó de un jalón, el retiro de 700 mil cuentas en su archivo. Esta semana, The Walt Disney Company anunció contar con 221.1 millones de suscriptores, apenas 500 mil más que su competencia. Es decir, que si Netflix se hubiera sostenido en país cuya capital es Moscú, aún tendría la corona en ese rubro por al menos 200 mil usuarios. También es cierto que Netflix ha tomado decisiones no muy populares, las cuales también contribuyeron a esta caída en favor de Disney.

En EU y Canadá decidieron incrementar precios mensuales y, ante ello, 600 mil personas optaron por ya no renovar sus acuerdos mensuales. Además podrían esperarse más deserciones, tras el anuncio inicial de cobrar en cinco países de América Latina, unos 60 pesos mexicanos al mes, por agregar un "segundo hogar" en sus cuentas. La medida, que busca frenar cuentas compartidas, una práctica común y legal entre usuarios, aplicará a partir de este mes en Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominica, pero se irá extendiendo al resto del orbe. Las decisiones se dan en el momento que la competencia con Disney es fuerte.

Ambas compañías se disputan la supremacía del mercado. Si los dos sumaran suscriptores, contabilizarían arriba de 440 millones, es decir, casi la mitad de los cerca de 900 millones de personas registradas con streaming, en el mundo. Ambas están ingresando a los distintos territorios buscando reclutar talento para filmar producciones locales, que les permitan atraer clientes.

Durante esta etapa pandémica, Disney ha producido en México al menos media docena de series, siendo una sobre la obra de Julio Verne, de las más esperadas. Y Netflix ha atraído al "Pinocho" de Guillermo del Toro y al "Bardo" de Alejandro González Iñarritu, como unas de sus cartas fuertes para el público, además de series y películas.

FS