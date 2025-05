Tras semanas de espera, este sábado 31 de mayo desde las seis de la tarde -hora de México-, comenzará la transmisión en Netflix de Tudum 2025: El evento en vivo, desde el Kia Forum de Los Ángeles.

TUDUM 2025: El evento en vivo. ESPECIAL/NETFLIX.

En esta fiesta internacional vía streaming para los seguidores de la plataforma se presentarán los avances exclusivos y las estrellas de algunos de los títulos más esperados como Frankenstein, One Piece, Stranger Things, El juego del calamar, Merlina, Happy Gilmore 2, Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out y El Botín, junto con momentos épicos que reunirán a los talentos de algunas de las películas y series más reconocidas de Netflix, como Outer Banks, Mi lista de deseos, America's Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys, Por Siempre, Mi año en Oxford, Ginny y Georgia, Mi vida con los chicos Walter, WWE y muchas más.

Además de las presentaciones musicales de Lady Gaga y Hanumankind.

Tudum 2025 es un evento global de Netflix para fans, llamado así por el emblemático sonido que se reproduce justo antes de que empiece una película, serie o evento de Netflix. Esta es la mayor celebración de Netflix, dedicada tanto a los fans como a los relatos que contribuyen a darle forma la cultura, y pone en primer plano a las películas, series, estrellas y creadores favoritos de los fans de todo el mundo.

El primer Tudum tuvo lugar en enero de 2020 en la Bienal de São Paulo, Brasil. Comenzó como un festival que celebraba el contenido de Netflix para adultos jóvenes que atrajo a más de 50 mil fans durante cuatro días. Desde entonces, Tudum ha evolucionado para incluir diversos formatos —festival, transmisión en vivo y almanaque digital— y ha consolidado su posición como un evento global único. En 2023, cuando Tudum volvió a São Paulo, atrajo a más de 35 mil asistentes presenciales, mientras que la transmisión en vivo registró 78 millones de visualizaciones a nivel mundial en las redes sociales de Netflix.

Este año, Tudum regresa este 31 de mayo de 2025, y se transmitirá en vivo a las 5PM PDT| 6PM MÉX| 7PM COL| 9PM ARG, desde el Kia Forum de Los Ángeles, y contará con descripción de audio en vivo y subtítulos para que todos los suscriptores puedan disfrutar completamente de la diversión.

Este impresionante evento contará con la presencia de las más grandes estrellas de Netflix, espectáculos deslumbrantes, primicias sorprendentes y momentos inolvidables. Mientras, Tudum.com está disponible durante todo el año para encontrar contenido exclusivo, tener acceso tras bastidores y conectarse a fondo con los títulos más populares de Netflix.

XM