Negociación del TLCAN "está en muy buenas manos": Meade

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, dijo confiar en el trabajo de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, a unos días de iniciar la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y consideró que un tipo de cambio flexible favorece la estabilidad de la moneda mexicana.

"Es un proceso de negociación que está en muy buenas manos, Ildefonso Guajardo es conocedor y profesional y creo que el proceso implica propuestas de ambos lados, creo que irán mejorando y se irán generando consensos", comentó, tras el evento "Conversaciones que transforman".

El funcionario también dijo que analizan la reforma tributaria de Estados Unidos para entender su funcionamiento y las implicaciones.

"La estamos evaluando con cuidado, es importante entender de mejor manera la propuesta y entender cómo se va delineando, la forma última que ocupa. En términos generales en México y el mundo estamos atentos, hoy no tenemos suficientes elementos para evaluar el tema de una posible reacción", destacó.

Deben acabar privilegios

José Antonio Meade, consideró que los privilegios ganados con abuso deben frenarse como parte de la respuesta del gobierno para fortalecer el Estado de derecho en México.

"No sólo desigualdad, sino privilegios, los privilegios de cualquier sector que se estima que no tienen que ver con el éxito que vemos bien y que debemos de aplaudir, sino con el abuso de una circunstancia que permitió una ganancia que no guardaba relación con el esfuerzo obtenido", dijo el funcionario.

Durante el evento "Conversaciones que transforman", organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), el funcionario respondió que otra variante para impulsar el Estado de derecho en el país es la transparencia y el fácil acceso a documentos sobre contratos o adjudicaciones en el ejercicio del presupuesto.

"El Estado de derecho debe de construirse, y la construcción no es sencilla, nosotros tenemos derecho a la transparencia desde hace 15 hace años, eso quiere decir que el gobierno está obligado a transparentar la información que es solicitada, pero vemos que ya tenemos el derecho consagrado a nivel constitucional.

"De ahí a que me pueda meter a una computadora para encontrar el contrato que el gobierno realizó o el resultado del ejercicio de su presupuesto, hay un gran reto y hay una gran necesidad de construcción de instituciones", explicó.

Ayer miércoles se realizó el lanzamiento de la plataforma digital "Contrataciones abiertas", donde el gobierno federal busca reforzar la rendición de cuentas para combatir la corrupción a través de consultas que faciliten la construcción de información sobre los organismos de la administración pública.