"Money Sutra": Poner orden en las finanzas

Siempre debemos de cuidar la economía del hogar, aunque para hacerlo muchas veces nos encontramos sin una guía que nos indique cómo hacerlo. Para contrarrestar esta carencia en la educación (ya que la economía personal es una materia que no suele estar presente en muchas carreras, pese a su enorme utilidad), contamos con libros como “Money Sutra: La guía para alcanzar la tranquilidad financiera”, de Mauricio Roca (ed. Grijalbo), un texto que nos propone soluciones y estrategias para mejorar la economía hogareña.

Su autor comentó vía telefónica que “tiene mucha importancia ahora, especialmente con lo que está pasando a nivel mundial con el COVID-19 y lo que está pasando a nivel económico y laboral. Y lo que viene, una ola muy complicada, las empresas van a tener que prescindir de muchos empleados. Debemos tener a nivel individual y familiar una estrategia para administrar de mejor manera, más óptima, las finanzas personales”.

Mauricio comentó la experiencia con el libro: “Ha salido en otros países con mucho éxito. Lo adaptamos al mercado mexicano, donde básicamente tenemos un método donde le enseñamos a la gente a administrar de mejor manera sus finanzas personales. Este método y el libro están escritos de una forma muy simple (no está hecho para gente que sepa de finanzas y economía). Explicamos con ‘peras y manzanas’ cómo manejar las finanzas, cómo aprovechar el sistema financiero”.

Además del material impreso está la página de internet, donde explican fase por fase cómo administrar las finanzas personales.

En línea la persona que adquiere el libro en modo físico o electrónico tiene una asesoría gratuita:

“Hay un grupo de especialistas para aplicar el método para identificar ingresos, egresos, los gastos no tan necesarios de los que se puede prescindir, para ayudarlos para que ahorren e inviertan con objetivos muy claros. Además de utilizar los elementos financieros disponibles: qué créditos, qué tarjetas, cómo utilizar las cuentas de ahorros, la afore, los beneficios tributarios. Es una asesoría integral donde llenamos paso a paso la persona para que empiece a lograr su sueño financiero, con un plan de forma sencilla”.

¿Más fácil o difícil?

Con la experiencia de publicar y trabajar en varios países de Latinoamérica, Mauricio comentó que “somos muy similares en cultura financiera. Lo que varía son algunos instrumentos que hay en México, con los que se puede ahorrar e invertir, algunos beneficios fiscales. En México como característica especial es que a los mexicanos les gusta gastar más de lo que tienen”.

Sobre la educación económica, el autor afirmó: “No es un tema financiero, es un tema cultural. Si logramos crear cultura del ahorro y la inversión, de cómo manejar mejor las finanzas, paralelamente se crea beneficio para las familias mexicanas”.

“Lo que me he encontrado a lo largo de mi vida profesional en las finanzas es que la mayoría de la gente le tiene miedo —agrega— cree que son temas muy técnicos, que son solo para quienes estudian finanzas o economía. Pero no es así, se puede explicar de manera muy sencilla. Otro tema en Latinoamérica es que la mayoría de gente no puede ahorrar, por ganar poco o porque la situación está mal. Es un paradigma que podemos cambiar: no importa cuánto ganemos, siempre se puede ahorrar”.

Para Mauricio, lo esencial es la disciplina y constancia para lograr las metas. Así se puede tener un fondo de emergencia, por ejemplo, que en épocas como la actual resulta de gran importancia.

Obra. En el libro y en la página web moneysutra.com se explican las fases para administrar nuestras finanzas. PIXABAY

Saber más

Otras tareas

A la par de la publicación, Mauricio imparte coaching financiero, también para empresas. Un detalle que señala es que alinear la economía personal no significa solo sacrificios: “No dejar de disfrutar la vida. Es eliminar los gastos ‘hoyos negros’, destinarlos a inversión. Pero también puede haber una parte para entretenimiento y hacer lo que nos gusta”.

JL