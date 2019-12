López Obrador descarta cierre de empresas por inseguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay una situación de alarma que indique que por inseguridad en el país haya empresas cerradas o se afecte a comercios y el transporte de carga.

"No hay información específica, pero no hay alarma porque se afecte a empresas, comercios y transporte. Hay ilícitos que se comenten en empresas y carreteras, pero no hay una situación de alarma que se haya dado a conocer por el sector empresarial", dijo durante su conferencia de prensa mañanera.

Acompañado por su Gabinete de Seguridad, el titular del Ejecutivo señaló que donde ha habido mayor demanda de seguridad y cuidado es en el transporte de mercancías por carretera para evitar el robo en el transporte de carga.

El Secretario de Seguridad Alfonso Durazo aseguró que junto con el CCE y la Cámara de Transporte han implementado acciones y programas que ha funcionado en disminuir ese delito.

Durazo Montaño dijo que el principal problema de robo de transporte de carga se ubica en la carretera México-Veracruz y en el Norte del país en la carretera 40.

