Liverpool, una de las tiendas departamentales preferidas por los mexicanos, se alista para dar inicio a su primera Venta Nocturna del año. En esta ocasión, la marca busca consentir a sus clientes con atractivas promociones y descuentos pensados para fechas especiales.

Este esperado evento se llevará a cabo del jueves 1 al domingo 4 de mayo, justo una semana antes del Día de las Madres, con el propósito de brindar a los compradores la oportunidad de anticipar la adquisición de un regalo significativo.

Para que puedas aprovechar al máximo esta Venta Nocturna, a continuación te compartimos los horarios que debes considerar para realizar tus compras con total comodidad.

¿A qué hora inicia la primera Venta Nocturna de Liverpool?

El próximo 1 de mayo, Liverpool dará inicio a su Venta Nocturna al abrir las puertas de todas sus sucursales en punto de las 11:00 de la mañana y cerrarán a las 21:00 horas, según la tienda, este horario durante los tres días permitirá a sus clientes explorar la tienda y seleccionar los productos que les sean más atractivos.

No obstante, si prefieres comprar productos de la tienda de forma online, puedes hacerlo al acceder a liverpool.com.mx donde tendrás acceso a las promociones de la Venta Nocturna durante las 24 horas del día, así como en su aplicación Liverpool Pocket.

Si quieres tener una mejor experiencia durante este periodo de promociones y descuentos, la tienda departamental sugiere que sus clientes cuenten con tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA, pues cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes.

Sin embargo, si no tienes alguna tarjeta departamental, eso no implica que no puedas aprovechar otros beneficios al pagar con tarjetas de crédito o débito de tu banco. También puedes obtener ventajas si pagas en efectivo.

