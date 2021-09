Las mejores prácticas para nuevos inversores

La semana ha empezado con mal pie para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), después de que este lunes se registrará un retroceso del 0.21 % en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador. De esta forma, acumula ya una pérdida del 16.61 % en lo que va de año. No obstante, hay empresas que sí consiguieron cerrar sus precios al alza y eso podría indicar que invertir en bares, supermercados o entretenimiento podría ser una buena opción.

Esa debilitación del peso mexicano podría estar directamente relacionada con la mayor percepción de riesgo que hay actualmente y que siempre tiende a fortalecer el dólar estadounidense en detrimento de las otras divisas. Ante situaciones de este tipo, resulta más importante que nunca tener presente cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta antes de invertir. Es esencial contar con una buena estrategia y saber cómo afrontar el mercado con las mejores prácticas.

1. Aprovecha el desdoblamiento de acciones

El desdoblamiento o split de acciones se define como la multiplicación del número de acciones por un factor determinado, lo que reduce su valor nominal. Es una operación que las empresas suelen utilizar para ganar liquidez de forma más o menos rápida, pero también para ganar pequeños accionistas. Aquí es donde entras tú. Aunque ciertamente puede ser que su precio parezca más atractivo de lo que eres, lo cierto es que esta situación te permitirá decidir mejor cuánto invertir.

2. Invierte en compañías, no en acciones

Además de no dejarse llevar por las emociones, los expertos en el mercado bursátil recomiendan elegir compañías a la hora de hacer una inversión. Eso quiere decir que las inversiones no pueden ser algo abstracto y no puedes fijarte solo en los números. Si decides invertir en una compañía, lo debes hacer a conciencia y entendiendo de qué tipo de empresa se trata, en qué situación se encuentra en la industria, cuáles son sus competidores y cuáles son sus perspectivas de futuro.

3. Define tu objetivo

Otro de los consejos que un inversor experimentado le dará a otro que justo se acaba de iniciar en este mundo es que tenga las cosas claras desde el principio. O, más bien, que antes de empezar dedique el tiempo necesario a entender por qué quiere invertir y qué quiere conseguir con ello. De ello dependerá la estrategia a seguir, pues no deberá hacer lo mismo alguien que solo quiere un sueldo extra al mes y aquellos que quieren convertirlo en su principal fuente de ingresos.

4. Ten claro qué tipo de inversor eres

Muy ligado con lo anterior, es igualmente importante entender en qué posición te sitúas en este mercado de inversiones. Así, es momento también de conocer qué tipos de inversores hay y con cuál más te identificas.

Inversores conservadores: Aquellos que arriesgan el mínimo capital posible, centrándose en productos que puedan generar una renta fija.

Inversores moderados: Aquellos que arriesgan un poco más respecto a los conservadores y que intentanconseguir una rentabilidad sostenida.

Inversores agresivos: Aquellos que invierten hasta el 80 % de su capital en renta variable. Suelen ser los inversores más experimentados.

Estos son tan solo cuatro consejos para nuevos inversores, pero también se recomienda intentar diversificar el capital e invertir en varios tipos de acciones, así como evitar reaccionar demasiado ante el mínimo cambio. Los últimos datos del BMV y el IPC no son del todo optimistas, pero siempre es un buen momento para invertir si se sabe cómo hacerlo.