Lanzan sitio para tramitar apoyos para Pymes y autoempleo de Jalisco

Como una de las acciones que el Gobierno de Jalisco impulsa como parte del Plan Jalisco COVID-19, comienza el preregistro para dos de los programas del Plan Emergente para la Protección del Empleo; el apoyo para las micro y pequeñas empresas y el apoyo al ingreso. En el sitio https://planprotege.jalisco.gob.mx/.

Los beneficios serán de hasta cinco mil pesos mensuales para desempleados por máximo dos meses y 10 mil pesos para pequeñas empresas por empleado, con un máximo de 15.

Para el programa de apoyo a Pymes se destinarán en una primera etapa 450 MDP. Las micro y pequeñas podrán acceder a un crédito a tasa cero, que va de 10 a 150 mil pesos por empresa. El plazo de pago será por 24 meses con seis meses de gracia, es decir a pagar hasta el septimo mes. Señalan que este es un primer paso para establecer un programa de reactivación mucho más sólido.

Entre los requisitos se encuentra el contar con uno y hasta 15 trabajadores registrados ante el IMSS, y comprobar que han mantenido la plantilla laboral.

En caso de incumplimiento en las obligaciones se tendrán que reintegrar los recursos de manera inmediata, con una tasa de interés del 24% y no se podrá acceder a futuros beneficios.

A partir de hoy inicia el proceso de registro, cualquier registro previo no se admitirá, y el lunes podrán subir la documentación requerida vía Internet.

Una vez que se revise la solicitud y se acredite, a los seleccionados se les llamará para asistir presencialmente para recibir el apoyo.

Para los apoyos al ingreso la edad requerida será de 18 a 65 años, los aspirante no deberán ser beneficiarios de un programa social estatal o federal. El apoyo será cinco mil por persona, de manera mensual. Si se requiere se podrá dar un mes adicional. A los seleccionados se les pedirá realizar servicio comunitario.

El preregistro también será en línea, una vez ingresados los datos en el sitio se generará una cita para una entrevista presencial en el centro de la Amistad Internacional.

El objetivo de la entrevista es validar si se es un candidato idóneo, de no serlo se canalizará a un comité que realizara una segunda revisión. Se pide no acudir al centro si no se tiene la cita programada.

El lunes 30 de marzo se darán a conocer las bases de un apoyo adicional para mujeres. Este constará de micro créditos desde 6 mil pesos a tasa cero, para pequeños negocios.

Se operará en conjunto con los municipios del AMG y a través de un aliado financiero de la banca privada. Señalan que tendrá un potencial financiero de hasta 456 MDP. Será exclusivamente para grupos de 12 y hasta 40 mujeres, de 21 a 70 años de edad.

