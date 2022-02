La suspensión para el aguacate michoacano es temporal: Estados Unidos

Las importaciones que realiza Estados Unidos de aguacate mexicano no se bloquearon, solamente se suspendieron las inspecciones sanitarias por las amenazas a la seguridad del personal estadounidense.

Por lo que el Gobierno estadounidense aclaró que los cargamentos de aguacates procedentes de Michoacán que aprobaron la inspección sanitaria antes de esta suspensión, pueden enviarse a su mercado.

Desafortunadamente el levantamiento de las inspecciones sanitarias para el aguacate michoacano siguen suspendidas hasta nuevo aviso, en espera de que se revisen los protocolos de seguridad en Michoacán.

Rechazan bloqueo al aguacate mexicano

La embajada estadounidense dijo que “las exportaciones mexicanas (de aguacate) no están bloqueadas, de ahí que la suspensión del programa de inspección no afecta a los aguacates en tránsito”.

Sin embargo, esto significa que el fruto que aún no inspecciona la autoridad estadounidense no va a poder verificarse ni a enviarse a Estados Unidos hasta que la situación de seguridad de los inspectores estadounidenses no se revise, así como los protocolos de protección no se vuelvan a implementar en favor del personal de sanidad estadounidense.

Las exportaciones previas al Super Bowl significaron envíos semanales por arriba de las 24 mil toneladas, a fin de enviar entre la última semana de diciembre, enero y los primeros días de febrero 135 mil toneladas de aguacate.

Aguacateros mexicanos proponen a EU crear una unidad de seguridad

Los productores y exportadores de aguacate de Michoacán presentaron a representantes del Gobierno de Estados Unidos una propuesta integral para atender el tema de seguridad de los inspectores sanitarios estadounidenses que verifican en huertas de Michoacán.

De acuerdo con fuentes consultadas, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México espera que se les dé una respuesta oficial en esta semana o en los próximos días. Eso significa que sigue la suspensión de las verificaciones sanitarias y que no podrán exportarse cargamentos que no hayan sido previamente verificados por los inspectores estadounidenses.