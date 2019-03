La UE pide a China acceso a mercados públicos en iguales condiciones

La Unión Europea (UE) centrará su cumbre con China del próximo 9 de abril en conseguir que el gigante asiático garantice a las empresas comunitarias el mismo acceso a sus mercados públicos que el bloque concede a las compañías chinas para equilibrar una situación que ahora es desfavorable a los europeos.

"Nuestro objetivo es conseguir una relación equilibrada que garantice una competencia justa e igualdad de acceso a los mercados", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una rueda de prensa al término de la cumbre europea que se celebró en Bruselas.

La negociación para prorrogar el "brexit" se alargó la noche del jueves y obligó a posponer a este viernes el debate para preparar la cumbre entre la UE y China, que terminó desarrollándose en paralelo al debate sobre cómo reforzar la base económica europea precisamente para plantarle cara al país asiático y Estados Unidos.

"Con China tenemos relaciones buenas, pero no excelentes. Hoy para nosotros es un competidor, un socio, un rival. Y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad de la vida internacional", afirmó por su parte el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El político luxemburgués insistió en que China no ofrece "reciprocidad" a la UE en sus intercambios comerciales, no compite con Europa en "pie de igualdad" y no da el mismo acceso a sus mercados públicos a las empresas comunitarias.

"Los mercados (de contratación) pública chinos nos excluyen ampliamente, cuando sería importante que igual que China puede participar en los mercados públicos en Europa nosotros pudiésemos hacer lo mismo en China", insistió.

El presidente de la Comisión recordó que el mercado público europeo representa un volumen de 2.4 billones de euros "casi enteramente accesibles" a empresas extranjeras, mientras que de los ocho billones que mueven estos mercados a nivel global, la UE solo se beneficia de unos 10 mil millones de euros, por lo que "queda trabajo por hacer".

Para reequilibrar la balanza, la UE quiere retomar los trabajos sobre la propuesta para crear un instrumento internacional para los mercados públicos, que se puso sobre la mesa en 2012 y de nuevo en 2016 sin lograr el apoyo de los países que entonces no lo consideraban necesario.

Asimismo, quiere concluir el tratado de inversiones que negocia con China desde hace años y que será abordado la semana próxima en una reunión convocada en París por el presidente francés, Emmanuel Macron, con el presidente chino, Xi Jinping, la canciller alemana, Angela Merkel, Juncker y posiblemente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En la cumbre UE-China, los europeos intentarán también "persuadir a China" de hacer de los subsidios a la industria un tema central de la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los subsidios estatales a las empresas chinas son un motivo de creciente preocupación para la UE porque con frecuencia distorsionan la competencia con compañías comunitarias que pujan en los mismos sectores.

Además en abril entrará en vigor el nuevo mecanismo para controlar la inversión directa extranjera que llega a la UE.

