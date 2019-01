La Casa Blanca niega que Ivanka Trump sea candidata para dirigir el BM

La Casa Blanca informó este martes que Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá en el "proceso de nominación" del próximo presidente del Banco Mundial, a la vez que calificó como "falso" que sea una de las candidatas en consideración.

"El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete interino, Mick Mulvaney, han pedido a Ivanka Trump que ayude a gestionar el proceso de nominación de EU ya que ha trabajado de manera estrecha con la dirección del Banco Mundial en los últimos dos años", señaló Jessica Ditto, la directora adjunta de comunicación de la Casa Blanca, en un correo electrónico.

"No obstante, las informaciones de que es una de las candidatas bajo consideración son falsas", agregó Ditto.

La portavoz eludió dar nombres sobre la lista de candidatos con la que trabaja el Gobierno estadounidense, quien deberá proponer un candidato tras la salida inesperada del actual presidente del organismo internacional, Jim Yong Kim, tres años antes de que se cumpliese su mandato.

Sin embargo, el diario The New York Times apuntó hoy que entre los aspirantes figura Indra Nooyi, india-estadounidense y ex consejera delegada de PepsiCo, que ofrece la opción a Trump de nombrar a la que sería la primera mujer al frente del BM.

Instaurado en 1944, junto con su institución hermana el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de los acuerdos de Bretton Woods, la tradición establece que es Estados Unidos quien nombre al presidente del BM mientras que Europa escoge al del Fondo.

La pasada semana el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial se reunió y estableció el proceso para la elección de quién sucederá a Kim, con la recepción de candidaturas entre el 7 de febrero y el 14 de marzo.

La selección, remarcó, estará "basada en el mérito y será transparente".

El objetivo es despejar pronto la incógnita y tener un nuevo presidente antes de la próxima asamblea de primavera del BM y el FMI que se celebrará entre el 12 y 14 de abril en Washington.

OF