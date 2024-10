Jornada laboral: Cambios que verían los trabajadores con la reforma

Durante los últimos meses, y con motivo del cambio del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, se ha hablado de los posibles cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México, que obligarían a las empresas a reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana.

La iniciativa, que fue propuesta el pasado mes de abril de 2023, todavía no ha sido votada, pero de aprobarse daría pie a una serie de cambios en los trabajadores.

No hay una fecha en que entre en vigor esta reforma laboral y todavía queda mucho camino por delante, sin embargo, los especialistas han hablado sobre los cambios que tendrían los trabajadores en su persona, es decir, de darse, verían un cambio positivo. Estos son:

Tendrían más tiempo libre

De trabajar 40 horas, los empleados podrían disponer de esas otras 8 horas a la semana para dedicarse a actividades personales, familiares, educativas o recreativas.

Mayor productividad laboral

Especialistas indican que al reducir la jornada laboral se disminuye también el estrés y el cansancio, por lo que los trabajadores podrían rendir mejor en sus tareas.

Mayor flexibilidad

Se supone que con la reforma los trabajadores tendrían más opciones para elegir su horario de trabajo, lo que les ayudaría para adaptarse según sus necesidades.

Lo que se espera con el gobierno de Claudia Sheinbaum

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró el pasado jueves que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, podría aprobarse este año, y ser el "regalo navideño" para la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicha reforma está congelada en la Cámara de Diputados desde el año pasado, cuando fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, y en diciembre del año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara Baja que pospusiera la discusión del dictamen.

Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum incluyó la reforma constitucional para reducir la jornada laboral, como uno de los puntos de sus 100 compromisos de su sexenio.

"El hecho de haberlo mencionado como prioridad dentro de sus 100 compromisos, la Presidenta Claudia Sheinbaum, para nosotros lo coloca o coloca esta minuta en un asunto prioritario", afirmó el coordinador de Morena.

No obstante, dijo que no es una prioridad dentro de la agenda del grupo parlamentario de Morena: "(¿tendrá prioridad?) No, no. Vamos a avanzar, pero interés nacional. Este mismo año. Vamos a ver, vamos a ver. Puede ser el regalo navideño", dijo.

Monreal explicó que el dictamen de la reforma constitucional no fue desechado, como afirmó ayer, y que sí podrá ser discutido por el pleno, pero tendrá que esperar su turno.

