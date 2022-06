La recuperación de los recursos destinados a inversiones mal logradas debe ser el siguiente paso, luego de que se judicializaron la denuncias por irregularidades cometidas en el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), comentó su titular Héctor Pizano Ramos; destacó como un avance que la Fiscalía Anticorrupción haya concretado vinculaciones a procesos y apuntó que la recuperación de patrimonio llegará cuando haya sentencias en cada caso.

"Una vez que se determine la responsabilidad procede la reparación del daño, recordarán que el auditor en los casos de los créditos fiscales dijo que ya está en procedencia de buscar la recuperación de recursos que al final llegarán a Ipejal. En materia penal, una vez que se determinen los responsables y quede firme la sentencia viene la reparación del daño. Lo importante es que los procedimientos ya están judicializados", explicó.

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) reportó, en abril pasado, que comenzó con el proceso de embargo para la recuperación de créditos fiscales por 525.3 millones de pesos de gastos no solventados de los años 2016 y 2017. Los señalados en este caso son el ex titular de Ipejal Fidel Armando Ramírez; Carlos Gabriel Pinzón ex jefe de contabilidad; José Wilmer Sagrero ex director de finanzas; Artemio González ex titular de servicios médicos; y Adriana Gabriela Ceja ex directora de administración y servicios.

Continúa batalla jurídica por pensiones VIP

La aplicación del tope al pago de pensiones, instaurado con la pasada reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado, sigue en disputa en tribunales pues 55 jubilados se ampararon y tienen suspensión para que no les aplique, explicó Héctor Pizano Ramos, director del Instituto; sostuvo que han dado seguimiento al tema y espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atraiga y determine el criterio final.

"Lo que puede pasar es que se confirmen las resoluciones y a estos 73 afectados de la reforma se les siga pagando una pensión por arriba de los 114 mil pesos, pero se establece un tope para todos aquellos en el futuro no puedan obtener una pensión VIP como las que conocemos", dijo

Añadió que de la pasada reforma a la ley del Ipejal lo que si se aplica es la incorporación de trabajadores supernumerarios para que aporten al Instituto y también buscar evitar los atrasos en el reporte de contribuciones vía la firma de convenios para que, en caso de retraso, descontar de las participaciones el monto de las contribuciones pendientes.

JL