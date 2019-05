Investigan a Pemex por irregularidades en importaciones

El Gobierno de México investiga el esquema de importaciones de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex), que desde 1992 ha controlado PMI Trading Ltd, filial de la petrolera.

Los millonarios contratos realizados para traer combustibles del extranjero —que han llegado a alcanzar cifras de 26 mil millones de dólares anuales, incluyendo gasolinas y diesel— son revisados porque, en diferentes momentos, se han detectado probables compras en exceso.

"Más de lo que demanda el mercado nacional sin aparente razón y que podría constituir una importante fuga de recursos y daño patrimonial", de acuerdo con fuentes del sector energético mexicano presentes en el evento Offshore Technology Conference (OTC), realizado en Houston del 6 al 9 de mayo.

En los últimos años hay registros de semanas en los que se han comprado hasta un millón de barriles diarios, cuando la demanda era menor: "Técnicamente no se explican las compras y, si fueron para acumular inventarios, estos no se han fortalecido en los últimos años", detallaron tras solicitar no ser citados.

Durante 27 años se ha mantenido vigente el único contrato de Pemex con su filial PMI Trading Ltd, que de acuerdo con una copia del documento en poder de EL UNIVERSAL, "es una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Irlanda, que realiza operaciones de comercio internacional", y es encargada de salir a los mercados internacionales para negociar las mejores condiciones de precio y tiempo de entrega.

El contrato fue firmado el 20 de febrero de 1992, por el entonces subdirector Comercial de Pemex, Javier Jiménez Espriú —ahora secretario de Comunicaciones y Transportes— y Pedro Hass, director de esa filial, y se renueva de manera automática.

La relación comercial de compra-venta se da ahora entre Pemex Transformación Industrial y PMI Trading Ltd. Durante este tiempo, los funcionarios encargados de realizar las transacciones comerciales con productores de varias partes del mundo, fundamentalmente Estados Unidos, "recibieron comisiones o bonos cuantiosas de los propios clientes o refinadores para asegurar relaciones comerciales", confió un exfuncionario de PMI que pidió no ser citado.

Las áreas responsables de los contratos de importación de gasolinas, diesel y turbosina han sido, hasta antes de la reforma energética, la Gerencia de Coordinación Comercial de lo que era Pemex Refinación —ahora Pemex Transformación Industrial— y la subgerencia de Comercio Exterior.

Por parte de PMI, la Subdirección Comercial de Refinados y las gerencias Comercial de Gasolinas y Componentes, Comercial de Destilados Intermedios y la de Comercial de Refinados.

Cifras sin cuadrar

Se han detectado movimientos inusuales de posibles compras en exceso que pueden ser vendidas por fuera del esquema de comercialización de Pemex, dijeron las fuentes anónimas. En la segunda semana de enero de 2017 se adquirieron un millón 80 mil barriles diarios en promedio. La demanda en ese mes promedió entre 750 mil y 770 mil barriles diarios.

En ese mismo año, durante la semana siete, las compras externas promediaron 938 mil barriles contra una demanda de 796 mil barriles y en la semana 41 llegaron a 961 mil barriles, mientras que el consumo promedió 800 mil barriles.

En la primera semana de enero de 2018, el volumen importado fue de un millón 12 mil barriles diarios, mientras que la demanda llegó a 770 mil barriles. En la semana 14 las compras externas promediaron 927 mil barriles al día y el consumo se situó entre 768 mil 817 mil barriles.

La opacidad como se ha conducido la filial de Pemex radica según el oficio UT-1860000007215, del 26 de noviembre de 2015, en que con base en la Ley de Pemex, las empresas filiales como PMI Trading Ltd "no son entidades paraestatales y tienen naturaleza jurídica y organización conforme al derecho privado".

IM