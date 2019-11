Infraestructura requiere al menos 5% del PIB: Carlos Slim

Cuando menos un 5% del PIB debe destinar México a infraestructura, recomienda el empresario Carlos Slim Helú.

China ha invertido 12% en infraestructura y este monto no lo suman todos los países desarrollados juntos, explicó Slim después de recibir el Premio Nacional de Ingeniería 2018 en Ciudad de México.

Sobre el Plan Nacional de Infraestructura, opinó que imagina que se presentará en etapas.

"Es un plan bien hecho y lo único que habrá de buscarse es cómo se instrumenta, cómo se concursa, que lo gane el que ofrezca mejores condiciones y cómo se financia", precisó Slim Helú.

El empresario recibió este lunes el Premio Nacional de Ingeniería 2018, en Salón de Tesorería de Palacio Nacional, de manos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de Grupo Carso agradeció la distinción que le otorgó la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México (AIAM) A. C. y habló sobre su paso por diferentes instituciones académicas, hasta llegar a cursar Ingeniería Civil en la UNAM.

Slim es parte del grupo de empresarios que han manifestado su interés en participar en la licitación del Tren Maya, uno de los proyectos señeros del jefe del Ejecutivo federal.

Inversión privada, necesaria para crecer: AMLO

Por su parte, López Obrador aseguró para alcanzar tasas de crecimiento anual de 4% es necesaria la participación de la inversión privada.

Al entregar los Premios Nacionales de la Ingeniería y la Arquitectura a Slim y al arquitecto Joaquín Álvarez Ordoñez, el titular del Ejecutivo reiteró que el próximo 26 de noviembre suscribirá un acuerdo con los organismos empresariales para impulsar un plan de desarrollo de la infraestructura nacional.

"No podríamos solo con inversión pública sacar adelante al país y lograr tasas de crecimiento de 4% anual. No hay recursos públicos que permitan crecer a esa tasa, si no se cuenta con la inversión privada", dijo el mandatario.

"Esto aplica no solo para México, para el mundo, hasta en China, cada vez es mayor la inversión privada para el desarrollo y con este plan vamos a avanzar mucho", agregó.

Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú y por el rector de la UNAM, Enrique Graue, entre otros invitados, el Presidente destacó que en los primeros seis meses de 2019 llegaron 18 mil millones de dólares de inversión extranjera "algo sin precedente en la historia de la inversión extranjera".

IM