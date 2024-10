Infonavit ofrece hasta un 75% de descuento con este programa

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha implementado un nuevo programa denominado “Nivela Tu Pago”, destinado a brindar asistencia a los acreditados que enfrentan dificultades para cubrir sus mensualidades. Este programa ofrece descuentos que pueden alcanzar hasta el 75%, dependiendo del nivel de ingresos del derechohabiente.

"Nivela Tu Pago" está diseñado para beneficiar a dos grupos principales de acreditados. Por un lado, incluye a quienes han tenido atrasos en sus pagos, como consecuencia de la pérdida de empleo o reducción salarial. Por otro lado, también se dirige a aquellos que, a pesar de mantener su trabajo y sus ingresos, encuentran que el pago de su financiamiento impacta negativamente su economía familiar.

El programa ofrecerá descuentos en las mensualidades que varían entre el 25% y el 75%, basándose en el nivel de ingresos de cada acreditado. De este modo, aquellos con ingresos más bajos recibirán descuentos más significativos. Además, durante la vigencia de este programa, que se extenderá por 12 meses, Infonavit cubrirá la parte proporcional que el acreditado deje de pagar, lo que permitirá una reducción mensual en su saldo.

Entre las ventajas del programa se encuentra la posibilidad de ajustar la mensualidad durante un periodo inicial de 12 meses, con la opción de extenderlo por un año adicional si el acreditado lo solicita. Asimismo, los beneficiarios podrán acceder a este apoyo hasta tres veces a lo largo de la vida del crédito, lo que proporciona una mayor flexibilidad.

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos. Es necesario tener un crédito con garantía hipotecaria financiado únicamente por Infonavit, y no estar en un proceso jurídico. También se debe estar al corriente en los pagos o tener un máximo de 12 mensualidades pendientes, y no contar con meses disponibles de Fondo de Protección de Pagos si no se tiene empleo formal. Además, se requiere haber realizado al menos 12 pagos completos desde el inicio del contrato.

Se puede solicitar este apoyo a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, seleccionando la opción “Solicitud de reestructura”. Alternativamente, pueden acudir a su Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano, llevando consigo el número de crédito o de Seguridad Social, una identificación oficial y un recibo de luz reciente. Es importante recordar que, una vez transcurridos los 12 meses de apoyo, la mensualidad volverá a las condiciones anteriores al convenio firmado.

