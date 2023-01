Si no has revisado cómo convertir tu crédito del Infonavit a pesos o no tuviste tiempo para hacerlo, tienes otra oportunidad. Debido a la alta demanda de los acreditados por convertir sus financiamientos de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos en diciembre y evitar un aumento durante 2023, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) determinó extender la conversión de créditos, sin aumentar los saldos de los financiamientos, hasta el próximo 10 de enero.

La actualización de los saldos conforme a la Unidad Mixta Infonavit (UMI) se realizará entre el 11 y el 13 de enero de 2023.

Con esta ampliación, para acceder al programa Responsabilidad Compartida, se busca evitar incrementos en el saldo y la mensualidad de los créditos en VSM, por la inflación.

Así como continuar eliminando los créditos impagables originados en el pasado y apoyar a la economía familiar.

"El interés de los trabajadores por el programa ha sido muy grande, tan solo en diciembre más de 332 mil acreditados realizaron su conversión, accediendo a mensualidades y saldos fijos durante el resto de la vida del crédito y mejores tasas de interés, de entre 1.9% y 10.45%, dependiendo del ingreso de las personas", indicó el Infonavit, en un comunicado.

Los resultados del programa, desde 2019 y hasta el cierre de 2022, son:

770 mil 746 acreditados beneficiados con la reestructura.

Más de 71 mil millones de pesos de descuentos al saldo.

La conversión de los créditos se realiza desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), ingresando a la pestaña Mi Crédito, para después dar clic en Responsabilidad Compartida.

Las personas también pueden asistir al Centro de Servicio Infonavit más cercano a su vivienda, para recibir asesoría sobre cómo realizar su trámite, en un horario de 8:30 a 14:30 horas.