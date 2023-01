El fenómeno inflacionario ha afectado a todos los insumos de la canasta básica y el agua potable no ha sido la excepción.

Las marcas comerciales de las cuales el grueso de la ciudadanía surte su garrafón de agua incrementaron su costo entre 2 y 5 pesos para la población, pues los costos aumentaron para los comerciantes en tiendas de conveniencia y en consecuencia para el consumidor.

Al cierre de 2022, el garrafón de 20 litros de agua de la marca E-Pura tenía un costo de entre 43 y 45 pesos en las tiendas, mientras que en el camión surtidor el precio rondaba desde los 41 pesos hasta los 45 pesos. Sin embargo, a menos de una semana del inicio de 2023, usuarios reportan un costo de 47 pesos.

De la misma manera, se incrementó el costo de la marca Ciel, de la empresa Coca-Cola, cuyo precio a finales del año pasado no sobrepasaba los 45 pesos por 20 litros, mientras que al corte de esta redacción, tapatíos señalan que en algunas tiendas los precios se elevan hasta los 49 pesos.

“Aquí en la tienda de la esquina me quisieron vender un garrafón en 49 pesos, yo les dije que estaban locos, si apenas una semana antes me habían vendido el mismo garrafón por 45 pesos, y dicen que no es mucho, pero en casa ocupamos hasta tres garrafones por semana, así ya sale mucho más caro”, apuntó Marcela Barreto, ama de casa de la colonia Mezquitán Country.

El mismo tema ocurrió con el agua que se comercializa de la marca Bonafont. No obstante, el alza en el costo fue todavía mayor, si bien esta marca ya registraba precios más elevados del garrafón de 20 litros por hasta 48 pesos antes del cierre de 2022, usuarios reportan que a la primera semana del año el costo se elevó hasta los 54 pesos.

Los dueños de las tiendas de conveniencia también han sentido el impacto de los incrementos, pues si bien los costos a los consumidores han ido a la alza, de la misma forma los proveedores aumentaron la venta a particulares.

“A mí me subieron el costo de los garrafones, dependiendo de la marca, entre 1.50 y hasta 3 pesos, entonces, pues si yo los vendo al costo de lo que me los dan a mí, hasta le pierdo porque ese aumento nos toca ponerlo a nosotros, (...) y luego viene la gente y se enoja porque le subimos el precio, pero no hay de otra, a todos nos está saliendo más caro”, comentó Jaime Silva, dueño de una tienda de conveniencia desde hace más de 20 años.

CR