En el Día de la Enfermera y del Enfermero en México, este 6 de enero, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Hospital Civil de Guadalajara, celebró con reconocimiento a estos profesionales de los dos hospitales por su labor en el cuidado de enfermos.

Jaime Andrade Villanueva, director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara, destacó en su discurso en el auditorio Doctor Roberto Mendiola, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), tan noble labor de los trabajadores de la salud de los dos nosocomios, el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital Civil Nuevo.

“Son importantes trabajadores de la salud que día con día dan su máximo esfuerzo por lograr traer el bienestar de todas aquellas personas que acuden a los Hospitales Civiles y buscan precisamente sanar las enfermedades y también en el aspecto de prevención que se disminuyen de manera relevante y a través de las diferentes áreas que tiene el Hospital Civil en diversas situaciones de salud y que son enfermedades totalmente prevenibles, vacunación, educación e higiene y todo al respecto de la salud, ustedes forman parte de esta comunidad de dos hospitales, tres próximamente que atienden más del 40% de la atención en el Estado de Jalisco, y el 90% especializado”, dijo.

Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, los felicitó por su gran desempeño durante la pandemia de COVID-19.

“Felicidades durante la pandemia se lucieron, siempre he estado convencido que no cualquier ser humano nace y puede ser enfermero, se necesita vocación, se necesitan de años para eso, se necesita de un gran esfuerzo humano y no cualquiera, lo que ustedes hacen es heroico, el dolor que ustedes enfrentan todos los días es traumático, afrontarse a la sangre, todo lo que ustedes ven día con día, observé todo su valor durante los dos años de pandemia, entre más avanzaba más era el soporte y nos siguen cuidando, que bueno que hay seres humanos que nacen con la vocación de ustedes enfermeros y enfermeras”, manifestó.

Socorro Pérez Salas, una de las enfermeras reconocidas, se mostró feliz, actualmente tiene 29 años de servicio en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

“Soy enfermera especialista me dedicó al quirófano, muy feliz por este reconocimiento, desde niña sentí esta vocación, jugaba con familiares a que yo los inyectaba y de ahí surgió esta pasión”, destacó.

OA