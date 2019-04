Hacienda también evade impuestos con tenencia, dice subsecretario

Las prácticas de arbitraje fiscal para evadir impuestos son tan comunes que hasta en la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se hacen, a través de la tenencia vehicular, denunció el subsecretario del ramo, Arturo Herrera.

"El deterioro de los ingresos de los estados ha generado temas de evasión fiscal que ha terminado en temas de arbitraje tributario francamente extremo; el auto que me fue asignado por la Secretaría de Hacienda que está estacionado en el sótano, no tiene placas de la Ciudad de México como debería de ser, tiene placas del estado de Morelos (donde no se paga tenencia)", señaló.

Eso revela, entre otras cosas, los niveles "tan altos a los que hemos llegado" en la evasión fiscal, al punto que en la Secretaría de Hacienda ha permitido que se evada un impuesto de carácter local, expuso.

Durante su participación en el segundo foro entre legisladores en materia Hacendaria organizado por la Cámara de Diputados, dijo que es un tema en el cual todos vamos a tener que trabajar aunque no sea sencillo.

Existía antes de las Olimpiadas

Negó que la tenencia haya sido un impuesto creado para financiar las Olimpiadas de 1968, porque "si ustedes se meten a Google", ya existía desde antes.

El funcionario estableció que para tener una recaudación de impuestos respecto al Producto Interno Bruto (PIB), ya no como países desarrollados sino al nivel de Nicaragua, se requieren 750 mil millones de pesos adicionales cada año.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que trabajarán en un paquete de medidas para que el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) genere recursos por 450 millones de pesos para el próximo paquete económico 2020.

