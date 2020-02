Grupo dueño del Miami Herald se declara en quiebra

El grupo estadounidense McClatchy, que cuenta con medios como el Miami Herald y el Sacramento Bee, anunció este jueves que se declaró en bancarrota y que busca reorganizarse para lidiar con las principales deudas de un negocio "en declive", aunque operará con normalidad en esta fase.

En un comunicado, la empresa expresó su voluntad de reestructurarse a través de un plan que permitirá a sus 30 periódicos seguir funcionando como lo hacían hasta ahora, entre ellos The Charlotte Observer, The News & Observer de Raleigh y The Star-Telegram de Fort Worth.

Para afrontar esta fase, la compañía ha obtenido una financiación de cerca de 50 millones de dólares que, junto con el efectivo del que dispone, le proporciona "amplia liquidez" para cumplir con sus compromisos y finalizar el proceso de reorganización en los próximos meses, cuando espera salir de la bancarrota.

El presidente de la junta directiva y tataranieto del fundador de McClatchy, Kevin McClatchy, señaló en la nota que la compañía seguirá operando y que mantiene su "compromiso duradero" con el periodismo independiente "de la misma forma que lo han hecho las cinco generaciones anteriores de su familia".

"Esta reestructuración es un paso necesario y positivo para el negocio y toda la junta directiva ha hecho grandes esfuerzos para garantizar que la empresa pueda operar como de costumbre durante todo este proceso", expresó McClatchy.

En los últimos tres años, el conglomerado mediático, que emplea a dos mil 800 personas, ha reducido sus gastos operacionales en un 23.3 % y ha amortizado deuda por valor de 153 millones de dólares a la par que esperan que esta situación no afecte a las pensiones de sus empleados.

El primer ejecutivo de McClatchy, Craig Forman, expresó que en este "importante momento" para el periodismo local, una reestructuración organizada de capital permitirá al grupo continuar persiguiendo su transformación digital.

Especialista en información local, la compañía fue creada a raíz de la fiebre del oro en California en 1857.

Como la mayoría de los diarios locales y regionales, McClatchy ha acelerado en los últimos años su transición a lo digital, pero también a un modelo en línea pagado.

En un año, casi ha duplicado el número de suscriptores a su único servicio en línea, llegando a más de 200 mil actualmente.

Pero según cifras preliminares publicadas el jueves, McClatchy espera que los ingresos caigan un 12% para el año fiscal 2019.

Esta disminución se debe principalmente a la caída de los ingresos por publicidad, una reducción del 19% en un año tras el 16% el año anterior.

Los ingresos por publicidad ahora representan menos de la mitad que hace solo cinco años (-54%).

IM