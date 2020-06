Gimnasios alistan reapertura con protocolos más estrictos

Los gimnasios se preparan para abrir sus puertas en Jalisco. Pero debido a la naturaleza de esos giros, además del protocolo básico de higiene (usar cubrebocas, limpieza de zapatos, gel antibacterial y toma de temperatura), se verán obligados a aplicar otras medidas.

Podrán abrir a un cuarto de su capacidad y cada usuario deberá usar una franela. Los equipos tendrán un rociador con solución clorada para que los usuarios los limpien.

Quienes entrenen también deberán adaptarse a la limpieza de las áreas comunes, pues ésta se deberá realizar cada dos horas.

Esas medidas se encuentran en un protocolo de reapertura que hizo la Unión de Propietarios de Gimnasios en Jalisco, y ya fueron avaladas por la Secretaría del Trabajo.

Salvador Delgado, miembro de la Unión, explicó que “estamos comprometidos con cumplir con los protocolos. Si alguien no cumple con las normas, se le prohibirá el acceso”.

Los gimnasios cerraron sus puertas desde finales de marzo. Según Delgado, muchos de ellos no podrán reabrir y otros no abrirán porque no les resulta costeable hacerlo a 25% de su capacidad.