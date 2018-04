Foro abordará los desafíos agroalimentarios

La inocuidad, desmitificación de tecnologías, mayor producción y una gestión efectiva de los recursos son algunos de los temas que se abordarán en el "Foro Internacional Innovación e Inocuidad: Desafíos Agroalimentarios del Siglo XXI" que se celebrará este martes en el Hotel Riu.



José Perdomo, presidente ejecutivo de CropLife Latin America y uno de los organizadores del evento, recordó que para 2050 se espera que el mundo esté habitado por nueve mil millones de personas para las que se tiene que producir el 50% más de alimentos que se producen actualmente.



"No existe 50% más de tierra en el planeta para poder producir más alimentos. Tenemos que producir más pero de forma mucho más productiva. Aquí es donde entra la tecnología y la innovación de la ciencia de los cultivos", indicó.



Indicó también que se abordarán los desafíos que se vislumbran en el contexto del cambio climático para la producción de alimentos, las negociaciones del Tratado de Liber Comercio (TLCAN) en relación a la agricultura, la administración del uso de recursos como el agua y la tierra de forma racional y los requisitos para exportar al mercado europeo. Destacó el tema de la inocuidad de los alimentos.



"La inocuidad es una creciente preocupación de la sociedad porque en realidad muchos grupos que viven de crear el miedo y la zozobra con el uso de las tecnologías o de los agroquímicos, no entienden la realidad de que estos productos son seguros siempre y cuando se manejen bajo buenas prácticas agrícolas. Queremos ayudar a desmitificar las tecnologías que no van en contra de la sociedad y que van a ser importantísimas para conquistar el desafío de alimentarnos a futuro".



Explicó que contarán con conferencias magistrales impartidas por expertos como Euros Jones de Environmental Resources Management en Bélgica; Bosco de la Vega, presidente Consejo Nacional Agropecuario de México y Daniel Guzmán, gerente Unión de Agricultores Innovadores del Sur de Jalisco (Agrinnjal), entre otros.



Indicó que la entrada al evento es libre y señaló que quienes no puedan acudir podrán seguir las conferencias por internet. Inician actividades a las 09:00 horas y terminarán a las 13:00 horas.

LS