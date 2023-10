Para un emprendedor no hay mayor satisfacción que hacer posible su propio negocio. Brenda Mercado plasmó en la clínica de belleza “Narciso: vanidad saludable” la respuesta a sus inquietudes como empresaria junto a sus otras dos socias.

La semilla la plantaron los padres de Brenda, pues mientras ella estudiaba la licenciatura en Nutrición la incentivaron para que abriera su propio consultorio una vez terminados sus estudios. Intentó en proyectos previos, pero fue hasta que la mancuerna con sus otras dos socias se consolidó que la clínica tomó forma. “Mi primer trabajo fue para una empresa, pero no me gustó mucho que me ataran a un tiempo fijo. Me gusta tener el control de mis tiempos”, así que con sus conocimientos, ahorros y mucha perseverancia la clínica acaba de cumplir un año en servicio. “Ha sido difícil pero estoy muy feliz, mis otras dos socias y yo estamos muy comprometidas, pero por mi carrera yo estoy un poquito más involucrada. Tengo que ser todóloga, la de recursos humanos, la proveedora, la jefa, la nutrióloga, la terapeuta, hay veces que llevo yo la administración de redes sociales, tengo una agenda muy atareada, pero cuando nos llegan comentarios bonitos de los clientes vale la pena, es muy gratificante”.

En un mercado competido como corresponde al de la salud y belleza, Brenda considera que es la atención al cliente lo que hace la diferencia para atraer nuevos clientes. “Ahora con Narciso tuve oportunidad de diseñar los servicios que quería ofrecer, la calidad de atención al cliente”, todo a la medida de su proyecto, pues antes de Narciso, Brenda conoció otras áreas de la atención al cliente, incluso inició un pequeño proyecto en casa, pero fue hasta ahora que unió su experiencia y sus conocimientos en una misma empresa.



La diferencia

Muchas clínicas y estéticas pueden ofrecer tratamientos de belleza y nutrición, el concepto integral tiene una oferta considerable, sin embargo poder diferenciarse en el mercado es la tarea en la que Brenda ha trabajado por un año. La calidad en la atención lo es todo. “Aunque el sol brilla para todos, tratamos de conseguir nuestros propios clientes y logramos diferenciarnos por la atención que les damos. Siempre los recibimos con la bebida de su preferencia, aromaterapia, confirmamos las citas; a veces me toca ser el valet parking -comparte entre risas- para que no se preocupen por nada, se trata de que se consientan”, y es que no sólo es vanidad, como el nombre de la empresa lo describe, es permitirse un momento para relajarse, desconectar y sentirse mejor consigo mismo.

Entre los tratamientos estrella se encuentran el cuidado de las uñas y los tratamientos corporales. “El ‘superreductivo’ combina varias técnicas y es muy solicitado; en los faciales la dermoabrasión es de lo que más nos piden y con los masajes relajantes y descontracturantes las clientas nos dicen que les renovamos la vida”, comparte Brenda en el anecdotario de la clínica.

Invertir para ganar

Brenda y sus socias tenían claro que para “pensar en grande” debían tener recursos disponibles y parte importante, más allá de créditos y financiamiento, es el ahorro. “Es muy importante para todos, lo ha sido siempre, pero cuando se trata de emprender no podríamos llegar a nada sin él, cuando piensas en grande debes tener recursos disponibles, mis socias tenían la idea de que el dinero hiciera más dinero, se trataba de que generara dinero y no se quedara ‘bajo el colchón’. Pensamos en todo lo que era necesario y seguimos ahorrando para brindar un mejor servicio”, de esta manera la inversión se recupera mucho antes de lo esperado ya que no deben destinar sus ganancias al pago de créditos.

Aunque la clínica Narciso aún es joven, Brenda y sus socias saben que no pueden dar nada por hecho, así que cada día es una oportunidad para crecer hasta llegar a la consolidación. La mejor recomendación que puede hacerle a un emprendedor es no desistir, algo que también aprendió de sus padres. “Al éxito no se llega de la noche a la mañana, este es un camino que se va construyendo. Hay competencia y si te gusta lo que haces no te dejes llevar por los malos comentarios o por los días malos. No se desesperen. Hay que perseguir y alcanzar sus sueños, que nadie se los arrebate. De los fracasos también se aprende”, y ella sigue en este camino de aprendizaje.

Visítalos

Domicilio: Av. Ecónomos 6880-A Rinconada del Parque. A unas cuadras del Parque Metropolitano

CT