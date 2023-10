Pablo Picasso tenía claro que la inspiración existía, pero que debía encontrarte trabajando. Así, trabajando, sorprendió a Francia Cortés la idea para crear MÖR Beauty Care, la compañía a la que le ha dedicado los últimos cinco años de su vida y que surgió con una idea sencilla: ayudar a otros a solucionar sus problemas en la piel.

Lo que ahora se ha convertido en una empresa que a través de la biotecnología ofrece soluciones a problemas como acné, manchas y cicatrices, entre otros, fue el resultado de un caso de éxito que le hizo identificar su misión. “Cuando estaba en el primer semestre de la carrera de Negocios Internacionales no tenía idea de lo que era marketing ni contabilidad y conocí a un compañero que su autoestima era muy baja por padecer acné, me frustraba que un problema lo hiciera sentir menos, por él comencé a investigar; aunque no me considero vanidosa, el cuidado de la piel es una inversión”.

El resultado fue una crema de manufactura casera que fue un éxito, la recomendación de boca en boca entre sus compañeros le hizo pensar en que para poder ofrecer un producto propio debía mejorar la fórmula y allí comenzó todo. “Hice alianzas con una química con especialidad en biotecnología, con una dermatóloga para capacitarme sobre enfermedades de la piel y formulaciones cosméticas”. Y antes de terminar sus estudios, Francia ya era una empresaria que tenía la energía suficiente para ser la presidenta de la sociedad de alumnos en la división empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), consejera general universitaria y asesorar a nuevos emprendedores.

Las oportunidades están en todas partes

Aunque no siempre tuvo tan claro lo que quería hacer con su vida, sabía que optar por lo que le satisfacía le daría la respuesta. “Siempre he sido una persona que tiene un don de líder, pero no me conocía, no sabía qué quería ser de grande, no sabía cuál era mi motor de vida; ni siquiera sabía qué quería estudiar. Primero quería estudiar medicina, hice examen en CUCS, luego hice trámites para CUCEA porque reflexioné un poco en que mis habilidades se orientaban hacia los negocios, hacia lo administrativo” y en el desarrollo de MÖR Beauty Care logró cohesionar todas las inquietudes que la acompañaron desde niña en su natal Nayarit, de donde salió para buscar mejores oportunidades.

“Yo pensaba que si no salía de Tepic no iba a tener éxito, pensé en ir a estudiar a Guadalajara y me di cuenta que las oportunidades están en donde sea que estemos, de nosotros depende si las vamos a tomar, si nos vamos a preparar para decir ‘me las merezco y voy por todo’”. Es así como su determinación la llevó a todas partes, Francia ofrece conferencias presenciales y en línea para universidades de todo el país. “Siempre me ha gustado incidir en mi sociedad, así que cuando me presentan proyectos yo no digo que no, en la vida debemos tener una motivación o un motor, y a mí me encanta que me inviten a proyectos y conferencias”.

Reencuentro consigo

Una de las grandes lecciones que Francia aprendió recientemente es que mirar durante tanto tiempo hacia fuera le hizo dejar de ver hacia adentro, por lo que tiempo atrás se dio cuenta que pese a los muchos proyectos en los que participa tuvo que hacer un alto al sentirse desenfocada, a sus escasos 25 años llegó a sentirse vacía. Fue entonces que encontró una nueva motivación como participante en el certamen de belleza Mexicana Universal Nayarit 2023 y decidió hacer una nueva inversión: “Invertí en mí, en mi feminidad, entré a un mundo que no conocía y descubrí que los certámenes están hechos para que una mujer pueda reconocer su valor, para alcanzar lo que se proponga. Somos la suma de las personas que ayudamos a brillar; conocer diferentes personalidades en el certamen me sumó, aprendí de cada una de las chicas que participaron y fue una etapa en la que pude abrir los ojos”.

Es así como Francia no deja de aprender. Con una maestría en Marketing a cuestas y conocimientos para asesorar a nuevos emprendedores reconoce que siempre hay alguien que puede enseñarnos algo y aun cuando no se vea muy claro el futuro el éxito de cualquier manera te alcanza. “Sin importar la edad que tengamos o la etapa de vida en la que nos encontremos, tarde o temprano vamos a encontrar aquello que es para nosotros y que va a mover no sólo nuestra economía sino nuestra alma, porque para estar bien con nosotros mismos necesitamos estar bien espiritualmente”. Por ello ahora no importa si está en Tepic o en Guadalajara, si desarrolla un nuevo producto o gana una corona en un certamen de belleza, ella tiene claro que la vida la llevará al lugar correcto.

CT