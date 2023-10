Cetes: Así puedes depositar y crecer tu dinero mediante transferencia

Si quieres mejorar tus finanzas, la mejor manera de hacerlo es invirtiendo y hacer "crecer" tu dinero para que la inflación no lo alcance, o en su defecto, no te perjudique tanto. Con ayuda de los instrumentos financieros harás crecer tus recursos económicos y asegurarás que crezcan por encima del índice de inflación.

Si aún eres nuevo en el mundo de las inversiones, no te preocupes, podrás aprender muy rápido. Seguramente has escuchado hablar de los Cetes Directo, una de las formas más seguras para invertir. Si bien, éstos no dan rendimientos tan altos como otros activos financieros, sí es una alternativa segura.

Tus fondeos en Certificados de la Tesorería se realizan desde la plataforma digital de Cetes Directo, pero también puedes bajar la aplicación móvil para gestionar tu perfil de inversionista desde tu celular. Si además, tienes la aplicación de tu teléfono será aún mucho más sencillo. Te explicamos cómo depositar fondos por medio de transferencia electrónica, toma nota.

¿Cómo abonar en Cetes desde una transferencia bancaria?

Lo primero que debes saber es que puedes hacer envíos de dinero desde tu cuenta bancaria por medio de transferencias electrónicas por medio del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios o SPEI.

Una vez que ya tengas tu cuenta de usuario en Cetes Directo, podrás hacer el envío de fondos desde tu cuenta de banco que tengas dada de alta. Para esto necesitarás la Clabe interbancaria, así que localízala en tu contrato.

Lo segundo será ir a la aplicación de tu banco para dar de alta tu cuenta de Cetes Directo, la cual podrás registrar con el nombre de Nacional Financiera o NAFIN en la lista de bancos para hacer la transferencia.

Una vez que haya pasado el período de activación y verificación podrás hacer tu transferencia SPEI seleccionando ese destinatario y asignando la cantidad deseada para fondear tu cuenta con CETES.

